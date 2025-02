Review 'Captain America 4': Mãn nhãn nhưng còn thiếu bùng nổ

Captain America: Brave New World (Tựa Việt: Captain America: Thế giới mới) được nhiều chuyên trang đánh giá là bom tấn đáng chờ đợi nhất nửa đầu năm 2025.

Phần vì dự án đánh dấu sự trở lại của thương hiệu Đội trưởng Mỹ sau 9 vắng bóng kể từ Captain America: Civil War (2016). Phần vì đây cũng là lần đầu tiên Chris Evans không còn xuất hiện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) nên càng khiến khán giả tò mò.

Captain America: Brave New World là bom tấn khởi động năm 2025 của MCU. (Ảnh: Tư liệu)

Thách thức của Tân Đội trưởng Mỹ

Chuyện phim tiếp nối loạt sự kiện trong series The Falcon and the Winter Soldier (2021), theo chân Sam Wilson (Anthony Mackie) – người giờ đây sở hữu chiếc khiên biểu tượng, trở thành Tân Đội trưởng Mỹ và sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới.

Cùng lúc đó, Tướng Ross (Harrison Ford) vừa đắc cử Tổng thống với tham vọng xây dựng một đế chế mới, khiến nước Mỹ vững mạnh hơn bao giờ hết.

Ông mong muốn hợp tác cùng Captain America để thực hiện những kế hoạch đầy tham vọng. Nhưng một âm mưu ám sát tổng thống lại bất ngờ xảy ra, đẩy mọi thứ vào vòng xoáy nguy hiểm khó lường.