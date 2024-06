Real Madrid thống trị Cúp C1: Ancelotti và nghệ thuật lắng nghe

Mùa giải trước, trong thời kỳ sa sút hậu World Cup, Carletto cố gắng giữ cho đội đứng vững bằng cách thực hiện một động thái có vẻ mạo hiểm: Kroos một mình ở giữa sân và Camavinga di chuyển ra đá hậu vệ trái để có chỗ cho Rodrygo trên hàng công.

Mùa hè năm ngoái, Ancelotti có quyết định được khen ngợi nhất: đưa Bellingham đến gần khu cấm địa đối phương hơn trong bối cảnh không có sự thay thế đẳng cấp thế giới cho Benzema.

Sau 3 tháng, ông có thêm giải pháp bằng cách cử Jude bọc lót cánh trái do đội phòng thủ chưa đủ an toàn. Song song đó, ông thuyết phục Vinicius tiến vào trung tâm để ghi nhiều bàn thắng hơn, còn Tchouameni lấp vào vị trí trung vệ do chấn thương của Eder Militao và David Alaba.

“Carletto rất khiêm tốn khi lắng nghe lời khuyên của những người bên cạnh, trước tiên là con trai Davide, người ngày càng trở nên quan trọng đối với ông ấy”, Arrigo Sacchi, người thầy của ông ở Milan, khen ngợi.

Ancelotti cũng có một số quyết định không phù hợp. Ví dụ, ông tung vào sân 5 tiền vệ trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League đầy hoảng loạn với RB Leipzig (1-1). Tuy nhiên, xét về mặt tổng thể, hội đồng quản trị mỉm cười với Carletto. “Hiếm khi tôi sử dụng liệu pháp sai lầm trong 2 lần”, ông giải thích.

Sau khi giành chức vô địch Champions League thứ 7 (5 với tư cách HLV), một nhiệm vụ chiến thuật khác đang chờ Ancelotti mùa hè này: thích ứng với cuộc chia tay của Kroos và sự xuất hiện của Kylian Mbappe.

Nhưng đó là câu chuyện của vài tháng nữa, còn giờ là tận hưởng những bữa tiệc mừng công tại thủ đô Madrid trở lại hình ảnh người nông dân tại vùng quê Reggiolo. Davide, con trai Carletto, nói tại cổng Wembley: “Ông đang chuẩn đi nghỉ ở một trang trại để cho xuất chuồng những con bò”.