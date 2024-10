Real Madrid thảm bại trước Barcelona, HLV Ancelotti nói điều cay đắng

HLV Carlo Ancelotti bày tỏ sự thất vọng khi Real Madrid bất ngờ thảm bại với tỷ số 0-4 trước Barcelona ở trận Siêu kinh điển của La Liga diễn ra rạng sáng 27/10 (giờ Việt Nam). "Cho đến khi Barcelona có bàn thắng mở tỷ số, trận đấu vẫn cân bằng. Chúng tôi đã có cơ hội và có thể ghi bàn, nhưng chúng tôi không hiệu quả", HLV Carlo Ancelotti phát biểu sau khi Real Madrid bị Barcelona cắt đứt chuỗi 42 trận bất bại tại La Liga ngay trên sân nhà Bernabeu. Real Madrid đã thắng 4 trận Siêu kinh điển gần nhất trên mọi đấu trường và nếu tránh được thất bại này, đội chủ sân Bernabeu sẽ san bằng kỷ lục 43 trận bất bại tại La Liga của Barcelona. Lewandowski lập cú đúp bàn thắng trong chiến thắng 4-0 của Barcelona trước Real Madrid (Ảnh: Getty). Tuy nhiên, sau hiệp một không bàn thắng, Real Madrid đã sụp đổ sau giờ nghỉ. Lewandowski ghi hai bàn trong ba phút để nâng tổng số bàn thắng của mình trên mọi đấu trường lên 17 bàn ở mùa giải này. Sau đó, Lamine Yamal tiếp tục lập công để trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong trận Siêu kinh điển ở tuổi 17. Ở phút bù giờ, Raphinha đã ấn định chiến thắng 4-0 và ăn mừng đầy cuồng nhiệt trước đối thủ. "Khi họ ghi bàn, nó làm bạn mất đi một ít năng lượng và trở thành một trận đấu khác. Họ đã gây ra rất nhiều thiệt hại trong các pha phản công. Tôi thích hiệp một, chúng tôi phải chơi theo cách đó. Real Madrid không cần phải vứt bỏ mọi thứ, chúng tôi chỉ cần quên đi 30 phút cuối đáng thất vọng. Nhưng chúng tôi không thể bỏ cuộc, chúng tôi phải tiếp tục học hỏi. Chúng tôi đã vượt qua thất bại gần nhất trước Atletico Madrid mùa giải trước và chúng tôi phải tiếp tục làm như vậy. Tôi chắc chắn Real Madrid sẽ làm tốt hơn", HLV Ancelotti nói về việc đội nhà sụp đổ trong hiệp 2. Mbappe có trận Siêu kinh điển đáng thất vọng khi bị từ chối hai bàn thắng do lỗi việt vị cũng như bỏ lỡ hàng loạt cơ hội (Ảnh: Reuters). Đáng chú ý, trận đấu này cũng chứng kiến màn ra mắt khó khăn của Kylian Mbappe trong trận Siêu kinh điển đầu tiên với Real Madrid. Tiền đạo người Pháp bị từ chối hai bàn thắng vì lỗi việt vị và bỏ lỡ một loạt cơ hội. Tổng cộng, Mbappe đã bị bắt việt vị tới 8 lần - ngang bằng với số lần việt vị nhiều nhất trong một trận đấu tại La Liga trong 15 mùa giải qua. "Chúng tôi đã mạo hiểm với vị trí của cậu ấy. Họ có một hàng tiền vệ cao và do khoảng cách hẹp nên chúng tôi không thể tận dụng được. Mbappe cũng đã có 3 hoặc 4 cơ hội và không tận dụng được khi chúng tôi cần thêm một chút may mắn nữa. Kết quả không phản ánh những gì đã xảy ra trên sân. Barcelona mở tỷ số và sau đó sự tự tin đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Chúng tôi đã chấp nhận rủi ro và họ là một đội chơi phản công quá tốt. Thất bại khiến tôi lo lắng, nhưng chúng tôi phải nhanh chóng vực dậy. Real Madrid phải tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi sẽ không bị bỏ quá xa so với những gì chúng tôi đã làm ở mùa giải trước", HLV Ancelotti chốt lại. Thất bại này khiến Real Madrid để Barcelona bỏ xa 6 điểm ở ngôi đầu bảng La Liga. Dưới thời HLV Hansi Flick, Barcelona đã giành chiến thắng ở 12 trong số 14 trận trên mọi đấu trường.