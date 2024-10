Razr nắp gập đã giúp hồi sinh Motorola như thế nào?

Bước chân vào top 10 thương hiệu smartphone phổ biến nhất là một sự hồi sinh thần kỳ của Motorola - cái tên tưởng như đã bị quên lãng. Hết quý 2 năm 2024, Motorola có mức tăng trưởng doanh số kỷ lục đạt 13,5 triệu thiết bị, tăng 28% trên toàn cầu, đánh bại mức trung bình thị trường smartphone 8%. Không chỉ là công nghệ Theo Nicole Hagen, Giám đốc tiếp thị sản phẩm toàn cầu của Motorola, với thiết kế gợi cảm giác hoài cổ (cảm hứng từ chiếc điện thoại “dao cạo râu” Razr) nhưng không thiếu sự sáng tạo (hỗ trợ toàn bộ ứng dụng và chụp ảnh selfie từ camera chính mà không cần mở điện thoại), không ngạc nhiên khi mẫu smartphone nắp gập Razr của hãng đang thu hút sự chú ý của người dùng nói chung, trong đó có cả những fan trung thành “nhà táo”. Tại sự kiện Lenovo Tech World 2024, Hagen đã đề cập đến cách Motorola bắt đầu chuyển sang các thiết bị cao cấp sau nhiều năm là một công ty lớn trong lĩnh vực giá rẻ. Motorola định hình Razr nắp gập là sản phầm dành cho những người sành điệu. Ảnh: Yahoo Tech “Từ góc độ thương hiệu, chúng tôi thực sự bắt đầu hướng đến nhiều thiết bị cao cấp hơn”, cô nói. “Không chỉ vậy, chúng tôi muốn đảm bảo rằng người dùng cảm thấy tự hào khi sở hữu một thiết bị của Motorola”. Razr Plus nắp gập 2024 mới đang khắc phục hoàn toàn những nhược điểm trước đó của mẫu tiền nhiệm như thời lượng pin, chất lượng camera và khả năng chống nước. Không chỉ vậy, điện thoại có màn hình ngoài lớn hơn là một điểm “ăn tiền” khi thực tế cho thấy phần lớn tác vụ cơ bản của một chiếc điện thoại đều có thể được thực hiện khi đóng nắp. Motorola cho biết họ ghi nhận “sự chuyển đổi đến từ iOS” không chỉ vì công nghệ, mà còn là sức hút của một “phụ kiện đẹp”. "Bạn không cần phải hy sinh phong cách cho công nghệ, và chúng tôi thấy rất nhiều người dùng iOS chuyển sang, đặc biệt là vào thương hiệu Razr", Hagen nói. Tổng biên tập của Android Central, Shruti Shekar, cho biết Motorola phát huy thế mạnh với chiến lược tiếp thị Razr, đạt được sự cân bằng giữa hoài niệm và hợp thời trang bằng cách sử dụng Paris Hilton để giúp ra mắt điện thoại đồng thời sử dụng hình ảnh rất tập trung vào thế hệ Z (Gen Z) trên phương tiện truyền thông xã hội. Phong cách Gen Z Jitesh Ubrani, Giám đốc nghiên cứu của IDC thừa nhận Motorola đã chuyển mình khi tạo ra thay đổi dòng Razr. "Motorola đã chuyển từ một nhà sản xuất điện thoại di động tiên phong thành một nhà sản xuất thống trị, rồi trở thành kẻ yếu thế và có khả năng lại trở thành người dẫn đầu của nền văn hóa phi chính thống khi thế hệ Z đón nhận thương hiệu này”. Motorola tập trung vào phân khúc khách hàng Gen Z. Ảnh: Yahoo Tech Các tùy chọn màu sắc của Razr Plus 2024 không bao gồm màu đen hoặc trắng, vốn thường là những tùy chọn rất an toàn cho người tiêu dùng. Nếu muốn sở hữu chiếc Razr hàng đầu mới nhất, khách hàng chỉ có thể lựa chọn những màu nổi bật và tất cả đều có lớp hoàn thiện bằng da ở mặt sau, khác với mặt lưng bằng kính tiêu chuẩn trên iPhone và các thiết bị khác. "RAZR V3 ban đầu là một trong những thiết bị đầu tiên trở thành biểu tượng văn hóa. Vào đầu những năm 2000, sở hữu một chiếc Razr là một tuyên bố thời trang và là biểu tượng địa vị cho những người nổi tiếng hàng đầu và 'những đứa trẻ sành điệu' của thời đại đó”, Maria Jose Martin, Giám đốc tiếp thị Bắc Mỹ tại Motorola, đã giải thích rằng Razr từng được coi là "biểu tượng phong cách”, tương tự như iPhone được nhìn nhận ngày nay. (Theo AndroidCentral, Yahoo Tech)