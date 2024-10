Rapper Negav lần đầu lộ diện sau ồn ào 'vạ miệng'

Những ngày vừa qua, Negav trở thành cái tên bị đem ra bàn tán trên mạng xã hội. Sau thời gian dài im lặng, hình ảnh Negav xuất hiện tại một cửa hàng để mua sắm nhận được sự quan tâm. Sau phát ngôn gây tranh cãi ở Chung kết Anh trai say hi, nam rapper sinh năm 2001 tiếp tục bị netizen đào lại hàng loạt bài viết với nội dung tục tĩu gây chấn động. Dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng Negav vẫn không xoa dịu được dư luận. Mọi nhất cử nhất động của nam rapper gen Z đều nhận được sự chú ý của netizen.

Rapper Negav Ồn ào đời tư của Negav bắt đầu rầm rộ từ phát ngôn tại concert Anh trai say hi diễn ra tại Tp.Thủ Đức, Tp.HCM vào tối 28/9. Cụ thể, trong phần giao lưu sau một tiết mục, anh trò chuyện với khán giả: "Mẹ ơi, con muốn nói với mẹ cái này. Mẹ ơi, mẹ thấy đúng chưa? Mẹ có thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?". Sau đó, những lùm xùm trong quá khứ của anh lần lượt bị "đào" lại. Dân tình tranh cãi nảy lửa về những phát ngôn và hành động thiếu chuẩn mực của Negav. Mới đây, mạng xã hội chuyền tay nhau bức ảnh Negav lộ diện sau thời gian dài giữ im lặng. Trong hình ảnh được chia sẻ, nam rapper chọn trang phục giản dị, đeo khẩu trang để tránh sự chú ý. Theo chủ nhân của bức ảnh, rapper Negav đã đến cửa hàng để mua sắm. Sau khi chia sẻ, hình ảnh của Negav nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Theo đó, cộng đồng mạng cho rằng phía cửa hàng đã khá vô tư khi chia sẻ hình ảnh Negav ở thời điểm khá nhạy cảm như hiện tại.

Hình ảnh Negav lần đầu lộ diện sau lùm xùm đời tư nhận được sự quan tâm. Ngay sau đó, fanpage cửa hàng đã lên tiếng xin lỗi và xoá hình ảnh trên: "Xin lỗi các bạn vì sự thiếu hiểu biết của mình. Mình đã xoá tin đó và đang cảm thấy rất có lỗi vì sự an ủi nhỏ bé của mình có thể làm ảnh hưởng đến bạn ấy. Mình rất xin lỗi bạn đó và mọi người". Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001, hoạt động nghệ thuật với vai trò rapper. Trước khi có nghệ danh Negav, anh từng lấy nghệ danh "Oggy", một nhân vật trong phim hoạt hình. Sau này, anh chuyển sang nghệ danh Negav. Chia sẻ nghệ danh Negav, nam rapper sinh năm 2001 từng cho biết bản thân mê game và có một loại vũ khí đặc biệt tên là "Negev". Sau đó, Negav đã đổi chữ "e" thành chữ "a" để làm nghệ danh khi hoạt động nghệ thuật.

Sau lời xin lỗi vào rạng sáng 2/10, Negav hiện đã xoá/ẩn các tài khoản mạng xã hội. Trong tâm thư vào rạng sáng 2/10, Negav đã thừa nhận sai lầm của bản thân trong quá khứ đồng thời gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng. "Mình là Negav, những ngày vừa qua mình đang sống trong những cảm xúc rất tệ. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về những điều đã khiến cho rất nhiều người thất vọng. Negav nhận thức sâu sắc những sai lầm trong quá khứ là điều không thể đổi thay. Do vậy, một lần nữa mình muốn gửi lời xin lỗi tận đáy lòng mình tới ba mẹ, gia đình những người anh em và các nghệ sĩ, khán giả thân thương, các đối tác, và đặc biệt là những người đã vô tình bị ảnh hưởng bởi câu chuyện cá nhân của mình. Đây cũng thực sự là bài học đích đáng và đắt giá của bản thân. Cuối cùng, Negav xin được gửi lời xin lỗi đến FC Negav vì đã làm mọi người thất vọng, lo lắng. Chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều", Negav cho biết.

Dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng Negav vẫn bị netizen chỉ trích và tấn công. Sau đó, Negav khóa tất cả trang mạng xã hội cá nhân. Một số khán giả nhận định Negav khóa mạng xã hội vì không kiểm soát được những bài đăng, bình luận trong quá khứ đang bị cư dân mạng chụp màn hình làm bằng chứng. Fanpage FC của Negav thông báo toàn bộ lịch trình sắp tới của Negav bị hủy bỏ, không loại trừ khả năng nam rapper không xuất hiện trong đêm concert sắp tới, dự kiến diễn ra tối 19/10. Tuy vậy, thông tin chưa được xác thực, phía BTC chưa lên tiếng về vấn đề này. Theo Người Đưa Tin