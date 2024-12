Rapper Lil Ken bị bắt ở TPHCM

Đưa ra thông tin gian dối là có quen biết với nhiều lãnh đạo, rapper Lil Ken và vợ cũ lừa 1,8 tỷ đồng của người đang bị cảnh sát điều tra. Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Thành Đức (SN 1996, rapper Lil Ken), cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Lan (SN 1998, vợ cũ Đức) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cảnh sát tống đạt quyết định khởi tố rapper Lil Ken (Ảnh: Thuận Thiên). Theo cảnh sát, Lan đã móc nối với rapper Lil Ke đưa ra thông tin gian dối là có quan hệ rộng, quen biết với nhiều người có chức vụ cao, có thể giúp cho Tạ Nguyễn Hồng Ân (SN 1998, bạn cấp 3 của Lan) liên hệ Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an (C02) nộp tiền khắc phục hậu quả thay cho Ân, do người này đang bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi nhận 1,8 tỷ đồng của Ân và gia đình, các đối tượng tiêu xài hết. Nguyễn Thị Lan bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Thuận Thiên). Nhà chức trách đề nghị ai là nạn nhân của rapper Lil Ken và Nguyễn Thị Lan, khẩn trương liên hệ điều tra viên Nguyễn Minh Đức - Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM để trình báo, phối hợp điều tra. Rapper Lil Ken ngụ ở TPHCM, có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, với hơn 300.000 lượt theo dõi trên TikTok và hàng chục nghìn lượt theo dõi trên Facebook. Nam rapper có nhiều sáng tác gây chú ý như: Nhớ một người lạ, Niềm tin và anh, Anh cần có em. Ngoài ra, Lil Ken còn hợp tác với nhiều ca sĩ nổi tiếng khác.