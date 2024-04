Rap Việt kết thúc vì JustaTee - Trấn Thành đã tìm được bến đỗ mới?

Chương trình Anh Trai "Say Hi" vừa qua cũng đã tiết lộ cái tên đảm nhận vai trò MC chính là Trấn Thành. Có sự góp mặt của những cái tên nổi tiếng, tài năng trong showbiz Việt nên khán giả đang rất mong chờ ngày chương trình lên sóng, tò mò với format mới và đồng thời hóng màn đối đầu của chương trình với đối thủ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Vào tháng 6/2024, Anh Trai "Say Hi" sẽ phát sóng tập đầu tiên.



Trong chương trình Anh Trai "Say Hi", JustaTee sẽ chịu trách nhiệm sản xuất âm nhạc cho toàn bộ chương trình, cũng như phụ trách tất cả các vấn đề liên quan đến chuyên môn trong tổng thể chương trình.

Không chỉ định hướng màu sắc âm nhạc tạo nên "linh hồn" cho cả show, mà trong mỗi tiết mục JustaTee sẽ cùng làm việc cùng các nghệ sĩ, để đảm bảo các đội hình Anh Trai xuất hiện trên sân khấu đều thể hiện được hết tài năng và cá tính của từng người, mang đến những tiết mục trình diễn đặc sắc về cả phần nghe lẫn phần nhìn.