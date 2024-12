Rap Việt đến lúc phải dừng lại

Một vài tia sáng lẻ loi như "Sau từng khung hình" và "Anh đã làm gì đâu" không thể kéo nổi sức hút cho Rap Việt mùa 4. Bốn năm trước, tập phát sóng trực tiếp của chung kết Rap Việt mùa một thu hút hơn 1 triệu người xem trực tiếp trên nền tảng YouTube. Số liệu chưa từng có giúp Rap Việt thổi bùng trào lưu nhạc rap, tạo sức hút mạnh mẽ cho dòng nhạc. Cho đến mùa giải năm 2023, đêm chung kết trao giải lúc đỉnh điểm chỉ hút hơn 400.000 người xem. Đây là "ngưỡng kháng cự" sau cùng để Rap Việt mùa 4 tạo nên sức ảnh hưởng của một game show đình đám. Dù vậy, chưa đầy một tuần, tập 15 của Rap Việt mùa 4 mất hút khỏi "top trending". Sức hút của chung kết Rap Việt cũng dễ dàng bị đè bẹp từ những sự kiện đang phủ sóng mạng xã hội như concert của Anh trai và Sơn Tùng tại Hà Nội.

Rap Việt nhanh chóng giảm nhiệt sau chung kết. Ảnh: Duy Anh. Trước khi Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng, Rap Việt vẫn là game show được khán giả chờ đợi nhất trong năm 2024. Lý do Rap Việt đã là thương hiệu thành công bậc nhất lịch sử game show Việt, sau 3 mùa thống trị liên tiếp trên nền tảng YouTube. Đặc biệt, sự trỗi dậy mạnh mẽ của Rap Việt mùa 3 sau mùa 2 khá mờ nhạt giúp game show này kéo lại sức hút. Song, thực tế xảy ra theo kịch bản hoàn toàn khác. Sức hút quá lớn của Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai đã áp đảo từ trước, trong và sau Rap Việt mùa 4. Mọi năm, Rap Việt nóng từ vòng casting. Năm nay, vẫn có hàng nghìn thí sinh thử sức với Rap Việt mùa 4. Song, các buổi casting tổ chức ở thời điểm show "Anh trai" đang sốt và sự chú ý từ khán giả không dồn vào Rap Việt. Khi Rap Việt lên sóng các tập đầu, dư âm của "Anh trai" còn mạnh mẽ. Vòng chinh phục Rap Việt mùa 4 hoàn toàn mờ nhạt, không tạo nổi một bản hit. Phải nhờ đến bản hit đột phá của Robber và Ngắn, Rap Việt mùa 4 mới có sản phẩm thống trị "trending", đẩy sức hút game show tăng đáng kể. Cho đến hành trình cuối cùng, Rap Việt vẫn bị show Anh trai lấn át. Trong đó, "game show số một lịch sử" (tính đến cuối năm 2023) bị át vía từ chính chương trình cùng chung đơn vị sản xuất. Hiện tượng "sóng sau dồn sóng trước" đã đè bẹp Rap Việt, tương tự cách Rap Việt đưa The Voice, Vietnam Idol vào dĩ vãng từ 4 năm trước. Thêm loạt lý do dẫn đến sự sụp đổ của Rap Việt gồm kịch bản cũ kỹ, đuối về chất lượng thí sinh và cả những tranh cãi dữ dội từ trước khi mùa 4 lên sóng.

Thí sinh Manbo của Karik liên tục bị công kích. Ảnh: Duy Anh. Nhiều tranh cãi Rap Việt tưởng chừng sụp đổ sau mùa 2. Game show đã ngắt mạch sản xuất rồi trở lại vào năm 2023 với sự tươi mới. Sự xuất hiện của BigDaddy, Thái VG, Andree, Suboi ở vị trí giám khảo là chuyển biến quan trọng giúp Rap Việt mùa 3 lần nữa tạo hứng khởi. Đến mùa 4, cũng là những HLV, giám khảo như trên cầm trịch chương trình, chỉ xáo trộn Suboi và Karik về lại ghế HLV, đẩy Thái VG lên vai trò giám khảo. Game show đổi mới bằng dàn giám khảo khách mời qua từng vòng. Vị trí giám khảo khách mời trên lý thuyết là nét điểm xuyết cho từng vòng của Rap Việt mùa 4. Dù vậy, thực tế ngược lại, khi F.Herro, Hieuthuhai và Changmo không giúp sức quá nhiều cho game show. Thậm chí, sự xuất hiện của F.Herro và Hieuthuhai càng khiến chương trình bị khán giả quay lưng. Khán giả đặt câu hỏi: "Tại sao không phải là rapper Việt Nam", khi F.Herro ngồi vị trí trên. Trong khi đó, Hieuthuhai được nhận định không đủ kinh nghiệm lẫn tuổi nghề để ngồi "ghế nóng" nhận xét. Chỉ Changmo là giám khảo khách mời ít nhiều gây phấn khích. Rào cản ngôn ngữ khiến F.Herro và Changmo mờ nhạt. Họ nhận xét chung chung, hiếm khi đi vào trọng tâm các thí sinh có chất lượng thế nào, khác biệt ở đâu, nhận xét thuần góc độ chuyên môn đúng vai trò. Trong khi đó, Hieuthuhai đa số chỉ là những lời có cánh, nhận xét qua loa. Rap Việt mùa 4 là năm có ít tiết mục đặc sắc, khan hiếm bản hit nhưng ngập "drama". Đặc biệt, vòng bứt phá xảy ra nhiều tranh cãi nhất khi khán giả liên tục tranh luận câu chuyện ai xứng đáng và không xứng đáng đi tiếp. Sự bao dung của những người "cầm cân nẩy mực", cho những rapper nhưng lên chương trình để hát cũng gây phẫn nộ.

Dàn HLV, giám khảo Rap Việt ngày càng mờ nhạt. Ảnh: Duy Anh. Vấn đề của Rap Việt Sự trượt dốc về sức hút của Rap Việt về cơ bản vẫn đến từ các yếu tố mang tính nền tảng. Đó là đội ngũ HLV/giám khảo đã đến giới hạn phát huy trong khuôn khổ chương trình. Và chất lượng thí sinh cho thấy rap Việt đã cạn kiệt nhân tài để bước lên game show. Năm nay, Robber, Gill, Dangrangto là 3 thí sinh nổi trội nhất. Gill là cựu thí sinh đi thi lại Robber từng vượt qua casting mùa 2 nhưng mất hút đột ngột, năm nay tái xuất chương trình. Dangrangto là tân binh hiếm hoi của game show đáp ứng được các tiêu chí mới mẻ, có chất lượng chuyên môn tốt. Dù vậy, đến chung kết, Dangrangto đột ngột bỏ thi. Dàn thí sinh Manbo, 7dnight, Coolkid, Saabirose từng chào sân hứa hẹn ở vòng chinh phục. Họ gánh trên vai trọng trách là những nhân tố mới tạo sự bùng nổ cho Rap Việt mùa 4. Song, điểm chung của tất cả là khởi đầu bùng nổ nhưng càng về sau càng mờ nhạt. Đến chung kết, tất cả mất hút. Rap Việt mùa 4 có sự cạnh tranh yếu ớt nhất. Từ sau vòng 2, khán giả dự đoán cuộc đua quán quân chỉ khoanh vùng giữa Robber, Gill và Dangrangto. Đến chung kết một, Dangrangto bỏ thi, Gill xuống phong độ. Hầu hết khán giả đều dễ dàng nhìn nhận chiến thắng nằm chắc trong tay Robber và điều đó đã xảy ra. Theo công bố từ chương trình, có hơn 4.000 thí sinh đăng ký casting. Song, thực tế là có rất ít rapper đủ tốt để chọn cho vòng ghi hình. Rap Việt đã vào guồng quay của chuyện thí sinh mùa trước đi thi lại, trong khi nhân tố mới thật sự chất lượng chỉ xuất hiện nhỏ giọt. Qua 4 mùa casting, các gương mặt nổi tiếng, những rapper "cộm cán" của các tổ đội đã lần lượt bước lên sân khấu Rap Việt. Chuyện khan hiếm nhân tài rap cho game show đã hiện hữu. Rap Việt có thêm một vấn đề về chuyện tính bất ngờ không còn. "Format" của game show đã quá cũ kỹ. Ê-kíp của Rap Việt mùa 4 cố đổi mới thể thức về chuyện trao thêm quyền lựa chọn thí sinh cho HLV ở vòng chinh phục. Song, cục diện ở vòng chinh phục mùa 4 bị đánh giá lộn xộn vì HLV có thêm quyền, thậm chí còn làm giảm tính hấp dẫn trong việc cạnh tranh thí sinh so với thời điểm chỉ có "nón vàng" là đặc quyền duy nhất. Xét rộng hơn, nhạc rap giờ không còn tạo sự hứng thú tột độ cho khán giả. Giữa một loạt tiết mục ở vòng bứt phá Rap Việt mùa 4, ca khúc "viral" nhất lại là giọng hát của Thùy Chi cho màn hỗ trợ Nhật Hoàng. Những bản rap chất lượng thật sự của Rap Việt mùa 4 không cạnh tranh nổi trên đường đua "trending", dù đó là Gill hay Robber ở các tập gần nhất. Trong lịch sử nhạc Việt, một game show ra đời, tồn tại qua 4 mùa đã đặc biệt. Duy trì sức hút lâu như Rap Việt thật sự là chiến tích. Nhưng game show đã trên đà đi xuống, khi mọi yếu tố đều trồi sụt so với những mùa đầu.

Dàn huấn luyện viên, giám khảo không còn yếu tố hút khán giả. Ảnh: Duy Anh. Theo Tiền Phong