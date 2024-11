Rap Việt đánh bại Chị đẹp

Theo bảng xếp hạng 5 chương trình thực tế dẫn đầu tương tác mạng xã hội, "Rap Việt" mùa 4 đã đánh bại "Chị đẹp đạp gió" và giành vị trí số 1. Bước vào vòng Đối đầu, các phần trình diễn dần trở nên kịch tính hơn, thu hút lượng lớn lượt tương tác lớn trên mạng xã hội. Theo Kompa - đơn vị đo lường, phân tích về mạng xã hội, Rap Việt mùa 4 vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Chị đẹp đạp gió (Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 2), 2 Ngày 1 Đêm, Bài hát của chúng ta (Our song Vietnam)... để giành ngôi vị quán quân các chương trình thực tế dẫn đầu tương tác mạng xã hội tuần 11-17/11. Trong tuần qua, Rap Việt mùa 4 mang đến cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng đến từ đội huấn luyện viên B Ray trong vòng Đối đầu. Đặc biệt, tiết mục Qua từng khung hình của Ngắn và Robber nhận về nhiều lời khen.

Tiết mục Qua từng khung hình của Ngắn và Robber trong Rap Việt mùa 4 ghi điểm với khán giả. Mạng xã hội cũng nóng lên vì những màn rap diss (rap tấn công) huấn luyện viên B Ray của các thí sinh đội anh ở cả hai mùa. Một số thí sinh mùa cũ đã lên sân khấu thể hiện, đồng loạt tung các câu rap hài hước, gọi B Ray là cún con, mặt rỗ, xấu trai, bị bạn gái bỏ... Các câu rap trong những bài rap diss (rap công kích) trước đây của B Ray được học trò viết lại theo phong cách dí dỏm.

Những màn rap diss (rap tấn công) huấn luyện viên B Ray của các thí sinh Rap Việt được đăng tải trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Ở vị trí thứ 2 trong BXH, Chị đẹp đạp gió ghi điểm với những tiết mục đong đầy cảm xúc trong tập 4 với chủ đề Người phụ nữ trong gương. Hai liên minh do Mỹ Linh và Thu Phương dẫn dắt đã có cuộc đối đầu trực tiếp trong vòng công diễn đầu tiên. Với những tình huống hài hước, vui nhộn, 2 Ngày 1 Đêm đứng ở vị trí thứ 3. Nhiều khoảnh khắc hài hước trở thành xu hướng trên TikTok. Khán giả khen ngợi ê-kíp đã lồng ghép quảng bá văn hóa Khmer khéo léo. Cụ thể, dàn cast đã tham gia thử thách đua ghe ngo truyền thống. Trong quá trình đua, một đội chơi gặp sự cố khi chiếc ghe ngo bị lật khiến người xem hoảng hốt lo lắng cho các thành viên cùng vận động viên.

Những tiết mục trong công diễn 1 của Chị đẹp đạp gió gây ấn tượng lớn với khán giả. Bài hát của chúng ta (Our song Vietnam) đã đem đến nhiều tiết mục ấn tượng. Điểm nhấn của chương trình trong tuần qua là màn song ca giữa Thanh Lam và Thu Minh với bản mashup Tình 2000 và Có không giữ mất đừng tìm. Sự hòa giọng của hai nghệ sĩ gạo cội mang đến màn trình diễn bất ngờ. Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng hai nghệ sĩ chưa thực sự hòa giọng để có tác phẩm hay, hòa hợp mà là thi xem ai có thực lực hơn. Chương trình lọt vào top 5 show thực tế dẫn đầu tương tác mạng xã hội tuần trước là Bạn muốn hẹn hò?. Chương trình thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với câu chuyện của K và N. Cả hai dù có nhiều điểm chung nhưng cô gái vẫn không bấm nút chọn khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Theo Tiền Phong