Rap Việt 2024 thay đổi DJ mùa mới, người thay thế Wukong gây xôn xao

The Hotel Lobby là một bộ đôi nghệ sĩ/nhà sản xuất/DJ đến từ LA, Hoa Kỳ, chuyên về nhạc điện tử và Pop-Hiphop. Không chỉ xuất sắc trong việc sản xuất âm nhạc mà hai anh chàng này còn sở hữu kỹ năng đa dạng từ đạo diễn phim, hát, rap đến chỉ đạo nghệ thuật.

The Hotel Lobby từng hợp tác cùng các nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Họ đã có cơ hội làm việc với những tên tuổi lớn như Maroon 5, Ariana Grande, Christina Aguilera, Sia,... Sự hợp tác với những DJ/ nhà sản xuất như The Black Eyed Peas, Calvin Harris, Zedd, Tiësto, và David Guetta cũng như các nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng khác, góp phần củng cố vị trí của The Hotel Lobby trong cộng đồng âm nhạc quốc tế.