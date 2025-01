Rầm rộ rao bán căn hộ trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Dự án Legacy Alpha Valley thuộc Khu công nghệ cao Hòa Lạc (huyện Thạch Thất, Hà Nội), cung cấp cơ sở lưu trú cho các nhà đầu tư và chuyên gia, người lao động thuê trong thời gian làm việc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc nhưng đang được chào bán rầm rộ với giá từ 1,6 tỷ đồng/căn. Rầm rộ chào bán căn hộ cho thuê Khu căn hộ Legacy Alpha Valley gồm 3 khối nhà (CT1, CT2, CT3) với khoảng 378 căn hộ cho thuê nằm trong tổng thể dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FBS 1 làm chủ đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (huyện Thạch Thất, Hà Nội). Được biết, đây là dự án căn hộ để cho cán bộ, công nhân, chuyên gia làm việc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc thuê, lưu trú trong thời gian làm việc tại đây. Thế nhưng, thời gian qua, một số website, mạng xã hội và môi giới rầm rộ quảng cáo, rao bán khu căn hộ Legacy Alpha Valley tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Trên website maivietland.vn, dự án Legacy Alpha Valley lại được giới thiệu do Tập đoàn An Thịnh làm chủ đầu tư có quy mô 1.9ha, gồm 2 tòa tháp văn phòng cao 11 tầng và 3 tòa căn hộ cao 10 -11 tầng với 378 căn hộ. Trong vai khách hàng có nhu cầu mua căn hộ tại đây, PV được môi giới tên H., giới thiệu thuộc nhân viên sàn Mai Việt Land cho biết, dự án gồm 378 căn hộ thiết kế 1-2 ngủ, với diện tích 37m2 – 56m2 – 70m2. Căn hộ dự án được bán với giá từ 1,6-2,7 tỷ đồng/m2 (tương đương khoảng 43 triệu đồng/m2 – PV). Môi giới này tiết lộ, dự án xây trên đất thương mại dịch vụ nên đây là căn hộ 50 năm và được bán dưới hình thức "hợp đồng cho thuê" với chủ đầu tư. Môi giới này cũng trấn an rằng, khi hết hợp đồng thuê thì sẽ được ưu tiên tiếp tục ký hợp đồng thuê với chủ đầu tư. Điều đáng nói, môi giới này còn cho biết tất cả các khách hàng đều được mua căn hộ dự án Legacy Alpha Valley dưới hợp đồng thuê không chỉ riêng đối tượng là cán bộ, công nhân, chuyên gia làm việc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc Không được phép mua bán, cho người ngoài khu công nghệ cao thuê Liên quan đến việc chào bán căn hộ dự án Legacy Alpha Valley thuộc Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc vừa phát đi thông tin cảnh báo về việc "Cẩn trọng với việc rao bán căn hộ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc". Ông Lê Thanh Sơn, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc cho biết, thời gian qua, những thông tin quảng cáo, rao bán khu căn hộ Legacy Alpha Valley tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc gây hiểu lầm cho người dân, tạo cơ hội để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi mua bán trục lợi bất hợp pháp trái quy định. Theo ông Sơn, dự án “Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ” với khu căn hộ Legacy Alpha Valley do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FBS 1 làm chủ đầu tư chuẩn bị hoàn thiện để đi vào hoạt động. Dự án được cho thuê đất với mục đích sử dụng là “đất thương mại, dịch vụ”, và sau khi hoàn thành sẽ cung cấp cơ sở lưu trú cho các nhà đầu tư và chuyên gia, người lao động thuê trong thời gian làm việc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Dự án được thuê đất thương mại, dịch vụ và thời gian sử dụng đất đến hết ngày 22/6/2062 (thời gian sử dụng còn khoảng 38 năm). Cũng theo ông Sơn, pháp luật về đất đai hiện hành không có quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và tài sản gắn liền với đất cho người mua căn hộ lưu trú xây dựng trên đất thương mại, dịch vụ. Trường hợp nhà đầu tư cho thuê căn hộ trả tiền thuê một lần cho toàn bộ thời hạn thuê thì người thuê cũng không được Nhà nước cấp bất kỳ một giấy tờ gì, mà chỉ có hợp đồng thuê căn hộ ký với nhà đầu tư. Đặc biệt, ông Sơn cho biết, Nghị định số 102 ngày 30/7/2024 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai 2024 và Nghị định số 10 ngày 1/2/2024 về khu công nghệ cao quy định các công trình nhà ở và cơ sở lưu trú trong phạm vi ranh giới khu công nghệ cao là để phục vụ đời sống cho chuyên gia, người lao động làm việc tại khu công nghệ cao và tổ chức là nhà đầu tư hoặc cá nhân là chuyên gia, người lao động được thuê nhà ở và cơ sở lưu trú trong thời gian hoạt động, làm việc tại khu công nghệ cao. Do đó, nhà đầu tư không được phép bán, cho thuê các căn hộ thuộc khu căn hộ Legacy Alpha Valley đối với các tổ chức ngoài Khu công nghệ cao Hòa Lạc và cá nhân không làm việc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Theo ông Sơn, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã có văn bản yêu cầu nghiêm cấm các hành vi cung cấp thông tin sai lệch để bán, cho thuê căn hộ không đúng đối tượng theo quy định. Đình Phong