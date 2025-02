Rầm rộ dâng sao giải hạn: 'Dịch vụ' giải hạn, giá nào cũng có

“Tôi chỉ nghĩ đơn giản là muốn gia đình mình được bình yên, may mắn trong năm mới, muốn tâm mình được an nên mới đăng ký. Tôi cũng không hẳn là mê tín dị đoan hay tham gia dịch vụ tâm linh. Không ai ép mình phải làm cả”, chị Nguyễn Phương Linh, một người dân tới chùa Phúc Khánh đăng ký làm lễ dâng sao giải hạn cho biết.

Chia sẻ về việc làm lễ dâng sao giải hạn đầu năm mới, một số người dân cho biết, họ đăng ký vì muốn điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình, vì sự bình an trong tâm hồn, hoặc đơn giản chỉ là vì bắt chước đám đông, chứ không hẳn do mê tín, cuồng tín.

Anh Nguyễn Quang Vinh (Đống Đa) năm nào cũng đi làm lễ cầu an, giải hạn cho gia đình tại chùa Kim Liên, dù có những năm không thành viên nào bị sao xấu “chiếu mệnh”. Anh quan niệm có thờ có thiêng, có kiêng có lành. “Tất nhiên cầu an, giải hạn không giúp người ta tránh hết được khó khăn, nhưng tôi nghĩ có tâm làm lễ vẫn tốt hơn là không làm gì. Nhiều người khác cũng làm nên tôi thấy chuyện này bình thường, không có gì nghiêm trọng , anh Vinh nói.

Tuy nhiên, một số người đi lễ không ủng hộ làm lễ dâng sao giải hạn. Anh Trần Quang Hưng sống trong ngõ Thịnh Quang, cách chùa Phúc Khánh không xa bày tỏ: “Lễ cầu an thì được, chứ đừng đăng ký làm dâng sao giải hạn, cái đó không chuẩn đâu”. Anh cho rằng, nếu muốn cuộc sống được bình an bản thân phải biết sống thiện lành, tích đức, tích phước, chứ không phải qua một nghi lễ mà có thể tránh được xui xẻo, khó khăn. “Sự bình an là do tự bản thân tìm kiếm chứ không thể bỏ tiền ra làm dịch vụ mà có được”, anh Đinh Thái Sơn, một người dân đi lễ đầu năm tại chùa Quán Sứ chia sẻ.

Những năm vừa qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhiều lần khẳng định cúng sao, dâng sao giải hạn không phải là nghi lễ của Phật giáo, không có trong giáo lý nhà Phật. Thượng tọa, TS. Thích Thanh Tuấn, Chánh Văn phòng T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam từng lên tiếng rằng, dâng sao giải hạn là hiện tượng sùng bái quá mức, mê tín dị đoan, không có trong giáo lý đạo Phật.

Trong công điện gửi các địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn, gọi hồn, cúng vong, trục vong, cúng oan gia trái chủ,… tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo. Dù Thủ tướng Chính phủ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã yêu cầu các cơ sở tôn giáo như đền, chùa ngừng tổ chức dâng sao giải hạn, nhưng tại những ngôi chùa lớn ở Hà Nội, nghi lễ này vẫn được tổ chức và thu hút đông đảo người dân đăng ký.

Việt Khôi