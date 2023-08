Rà soát trụ sở CSGT trên các tuyến đường sau vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Ngày 4/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vừa yêu cầu lực lượng CSGT toàn quốc chủ động tăng cường trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân trong mùa mưa bão theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Hiện trường vụ sạt lở đèo Bảo Lộc (Ảnh: Hải Long).