Ra mắt Hyundai Santa Fe thế hệ mới với giá từ 1,069 tỷ đồng

Sáng 18/9, Liên doanh giữa Tập đoàn Thành Công và Hyundai Motor chính thức ra mắt mẫu SUV Hyundai Santa Fe thế hệ hoàn toàn mới với 5 phiên bản, giá bán từ 1,069 tỷ đồng (đã có thuế VAT). Hyundai Santa Fe hoàn toàn mới chính thức ra mắt thị trường ô tô Việt Nam. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN Hyundai Santa Fe không còn xa lạ với thị trường Việt Nam. Vào năm 2014, thế hệ thứ ba của Santa Fe đã được sản xuất trong nước, đánh dấu bước tiến lớn với việc áp dụng công nghệ dây chuyền robot hàn tự động tại nhà máy Hyundai Thành Công Ninh Bình. Giá bán 5 phiên bản Hyundai Santa Fe hoàn toàn mới. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN Điều này đã giúp Santa Fe "made in Vietnam" đạt được sự tin cậy về chất lượng và độ bền. Đến thế hệ thứ tư, ra mắt vào tháng 1/2019, mẫu SUV này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách hàng với hơn 53.000 xe được bán ra, giữ vững vị trí dẫn đầu trong phân khúc D-SUV tại Việt Nam. All New Santa Fe được phân phối trên hệ thống đại lý Hyundai toàn quốc với giá từ 1,069 tỷ đồng. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN Thế hệ thứ năm của Hyundai Santa Fe, ra mắt toàn cầu vào tháng 11/2023, ngay lập tức tạo được tiếng vang lớn. Mẫu xe này đã giành được các giải thưởng thiết kế danh giá như Red Dot Award và iF Design Award 2024, khẳng định đẳng cấp và chất lượng vượt trội. All New Santa Fe có kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.830 x 1.900 x 1.780 (mm), kích thước này dài hơn 45mm, cao hơn 50mm so với thế hệ trước, đem đến một không gian rộng rãi hơn cho 2 hàng ghế phía sau. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN Tại Việt Nam, phiên bản Santa Fe mới được lắp ráp trong nước với nhiều thay đổi đột phá về thiết kế và công nghệ, hứa hẹn mang lại trải nghiệm hoàn toàn mới cho khách hàng. Thiết kế ngoại thất: Mạnh mẽ và hiện đại Santa Fe 2024 sở hữu phong cách thiết kế ngoại thất mạnh mẽ và khỏe khoắn với kiểu dáng hình hộp "boxy". All New Santa Fe được phân phối trên hệ thống đại lý Hyundai toàn quốc với 5 phiên bản khác nhau cùng 7 lựa chọn màu sắc: Đen, Trắng, Đỏ đô, Bạc, Vàng cát, Xanh nước biển và Xanh lục bảo. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng Adaptive LED, hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày hình chữ H và mặt ca-lăng thiết kế táo bạo. Mặt ca-lăng còn được trang bị tính năng AAF (Active Air Flap) giúp tối ưu hóa hệ số cản gió và làm mát động cơ. Hyundai lần đầu tiên cung cấp đến 3 tùy chọn la-zăng, 18 inch, 20 inch, 21 inch cho Santa Fe hoàn toàn mới. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN Santa Fe mới sử dụng khung gầm toàn cầu N-Platform, giúp xe trở nên to lớn hơn với kích thước tổng thể dài 4.830 mm, rộng 1.900 mm và cao 1.780 mm, tăng đáng kể so với thế hệ trước. Chiều dài cơ sở cũng được nâng lên 2.815 mm, mang đến không gian rộng rãi hơn cho hành khách. Phần đuôi xe được thiết kế phẳng và hài hòa với cụm đèn hậu LED hình chữ H, tạo điểm nhấn độc đáo và khả năng nhận diện cao khi di chuyển. Xe cũng được trang bị lazang từ 18 đến 21 inch với thiết kế khỏe khoắn, phù hợp với phong cách mạnh mẽ của SUV. Nội thất sang trọng Không gian nội thất của Santa Fe 2024 được thiết kế theo phong cách HMI (Human Machine Interface), với màn hình kép 12,3 inch cho cụm đồng hồ trung tâm và hệ thống giải trí. Màn hình này hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây, cùng hệ thống bản đồ định vị dành riêng cho Việt Nam. Khoang lái của Hyundai Santa Fe hoàn toàn mới rộng rãi và tràn ngập công nghệ. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN Bảng điều khiển trung tâm tích hợp các tính năng tiên tiến như hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, ghế chỉnh điện, sưởi và thông gió. Đặc biệt, phiên bản Caligraphy sử dụng chất liệu da Nappa cao cấp, mang lại trải nghiệm sang trọng cho người dùng. Vô lăng Hyundai Santa Fe hoàn toàn mới tích hợp nhiều phím bấm chức năng. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN Xe cũng được trang bị hệ thống âm thanh 12 loa Bose, mang lại trải nghiệm âm thanh sống động. Hệ thống gương chiếu hậu kỹ thuật số và sạc không dây chuẩn Qi là những tiện ích tiên tiến giúp nâng cao trải nghiệm của người dùng. Công nghệ động cơ SmartStream mới Santa Fe thế hệ mới sử dụng động cơ Smartstream với hai tùy chọn: động cơ xăng 2.5L sản sinh công suất 194 mã lực và động cơ xăng Turbo 2.5L với công suất 281 mã lực. Màn hình giải trí tích hợp bản đồ dẫn đường và camera 360 độ trên Santa Fe hoàn toàn mới. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ thống dẫn động 4 bánh HTRAC, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Santa Fe thế hệ 5 được trang bị động cơ xăng Smartstream Theta III 2.5L sử dụng công nghệ phun xăng kép trực tiếp GDI cho công suất tối đa 194 mã lực tại 6.100 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 246Nm tại 4.000 vòng/phút. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN Hệ thống Drive Mode với bốn chế độ lái (Eco, Comfort, Sport, Smart) giúp người lái dễ dàng tùy chỉnh theo nhu cầu, trong khi hệ thống Terrain Mode với ba chế độ địa hình (Tuyết, Cát, Bùn) tối ưu hóa khả năng vận hành trong mọi điều kiện. Công nghệ an toàn Hyundai SmartSense Santa Fe 2024 tiếp tục trang bị gói công nghệ an toàn Hyundai SmartSense với các tính năng tiên tiến như: hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống giám sát điểm mù, cảnh báo va chạm phía sau, và hệ thống giữ làn đường. Những công nghệ này không chỉ giúp nâng cao độ an toàn cho người lái mà còn mang lại sự yên tâm trên mọi hành trình. Với thiết kế đột phá, trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn tiên tiến, Hyundai Santa Fe thế hệ mới hứa hẹn tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại thị trường SUV Việt Nam.