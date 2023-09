Ra mắt hệ thống quản trị thực thi TP.HCM trên nền tảng số

Mỗi chỉ tiêu đều có 1 màu sắc cảnh báo riêng, cụ thể: nhóm màu đỏ là nhóm nguy cơ không đạt so với kế hoạch được ưu tiên đưa lên đầu, nhóm màu cam là nhóm đang tiếp tục phát triển, tiếp đến nhóm màu xanh là nhóm dự kiến đạt so với kế hoạch và cuối cùng nhóm mặc định là nhóm chưa thể đánh giá do chỉ tiêu được thu thập theo kỳ năm.

Hệ thống sẽ tự động gom nhóm cảnh báo (nhóm chỉ tiêu nguy cơ không đạt xuất hiện đầu tiên) và lãnh đạo có thể gửi yêu cầu giải trình đối với từng chỉ tiêu mà các đơn vị đã báo cáo.

Ngay khi yêu cầu giải trình được gửi đi, đơn vị được yêu cầu sẽ nhận được tin cảnh báo qua SMS/ Email. Sau đó, đơn vị giải trình sẽ truy cập hệ thống để tiến hành phản hồi.

Trên hệ thống cũng đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện NQ98 của TP.HCM. Ảnh chụp màn hình.

Hệ thống cũng sẽ giúp lãnh đạo TP.HCM có thể nhìn thấy được thời gian thực sự tương tác của người dân với chính quyền, giúp lãnh đạo có thể giám sát được kết quả xử lý việc tiếp nhận, ý kiến của người dân của từng đơn vị, đơn vị nào xử lý đúng hạn, đơn vị nào xử lý trễ hạn và chỉ đạo trực tiếp trên từng ý kiến cụ thể.

Đồng thời giúp lãnh đạo thành phố có thể đánh giá tổng thể, toàn diện về tình hình hoạt động, hiệu quả kế hoạch công tác, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường để đưa ra định hướng, quyết định và hành động phù hợp.

Sau khi hệ thống được đưa vào vận hành, thành phố sẽ có đủ dữ liệu để dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở quản trị trên nền tảng số, thành phố tiết kiệm chi phí, có nhiều thời gian tập trung giải quyết vấn đề lớn để thúc đẩy phát triển.