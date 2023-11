Ra mắt gia đình bạn trai, tôi hốt hoảng bởi cách sống khác biệt của họ

Tôi được mọi người nhận xét là một cô gái năng động, trẻ trung. Tôi chuộng cuộc sống tự do, thích làm gì thì làm, tự do đi du lịch, tự do tiêu tiền của mình. Vậy nên đã hơn 30 tuổi, dù đã có bạn trai hơn 3 năm nhưng tôi vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện cưới hỏi. Thậm chí, tôi còn chưa bao giờ ra mắt gia đình anh.