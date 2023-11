Ra mắt "Cú hích - Phiên bản cuối cùng" của tác giả Nobel năm 2017

Về tác giả:

- Richard H. Thaler là Giáo sư Kinh tế học của Đại học Chicago (Mỹ). Ông được xem là "cha đẻ" của Kinh tế học hành vi - một môn khoa học bao gồm tâm lý học, hành vi tiêu dùng và kinh tế học.

Năm 2017, ông được trao Giải thưởng Nobel Kinh tế vì những đóng góp trong lĩnh vực kinh tế học hành vi. Hiện Richard H. Thaler là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ.

Ngoài ra, ông còn là tác giả của cuốn sách "Misbehaving: The Making of Behavioral Economics", đồng thời có nhiều bài viết trên nhiều tạp chí nổi tiếng.

- Cass R. Sunstein là giáo sư hàng đầu về luật học tại Đại học Robert Walmsley thuộc Trường Luật Harvard - nơi ông là nhà sáng lập kiêm Giám đốc Chương trình Kinh tế học Hành vi và Chính sách Công.

Từ năm 2009 - 2012, ông làm việc cho chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Obama với tư cách là Người quản lý của Văn phòng Thông tin và Quản lý Nhà Trắng (OIRA) - một bộ phận trực thuộc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB).

Từ năm 2020-2021, ông giữ chức Chủ tịch nhóm Tư vấn kỹ thuật về Sức khỏe và Thấu hiểu hành vi của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Năm 2021, ông tham gia chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden với tư cách là Cố vấn cấp cao và là nhân viên chính sách điều tiết trong Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

Các tác phẩm đã xuất bản của Cass R. Sunstein gồm: Impeachment: A Citizen's Guide, Too Much Information và Noise: A Flaw in Human Judgment viết chung với Daniel Kahneman and Olivier Sibony.

Năm 2018, ông được nhận Giải thưởng Holberg - giải thưởng được trao hàng năm cho các học giả có đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu nghệ thuật, nhân văn, khoa học xã hội, luật học...

