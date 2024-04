Quyết định 'trái quân lệnh' của người lính giúp cứu sống 35 đồng đội

Cũng bởi thể hình có phần nhỏ bé nên khi ông đề đạt nguyện vọng trực tiếp sử dụng súng chống tăng B40, thủ trưởng đơn vị không đồng ý. Ông tìm cách thuyết phục, đáp lại, là cái lắc đầu của vị thủ trưởng đáng kính: "Đơn vị ghi nhận tinh thần xung phong của đồng chí Cầu, nhưng cuộc chiến còn dài, để lần sau". Nhưng cuối cùng, chính vị thủ trưởng đơn vị cũng phải nhượng bộ trước sự quyết tâm của người lính trẻ.

Dù thể trạng nhỏ bé nhưng khi đơn vị vận động vào chiếm lĩnh trận địa, người lính Trần Kim Cầu mang trên vai khẩu chống tăng B40 cùng 5 quả đạn, trườn dưới lớp dây thép gai, chọn địa điểm ém chặt thân mình xuống đất, đặt giá súng lên vai chờ đợi. Khi chiếc xe tăng M41 của địch hiện ra trong khe ngắm, người lính Trần Kim Cầu bình tĩnh bóp cò. Một tiếng nổ chát chúa, chiếc xe tăng khựng lại rồi bốc cháy...

Chiến công đầu tiên khiến người lính trẻ vỡ òa sung sướng. Chiếc xe tăng bốc cháy dữ dội khiến đội hình địch bị rối loạn, quân giải phóng thừa cơ ào lên chiếm lĩnh trận địa. Trong trận đánh này, đơn vị đã phá hủy 50 xe cơ giới của địch, riêng bản thân ông bắn cháy 3 xe tăng M41.

"Trong 8 năm ở chiến trường, tôi trực tiếp bắn cháy 13 xe tăng địch, tiêu diệt, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 100 tên địch. Cá nhân tôi 13 lần được phong dũng sỹ diệt cơ giới, một lần là dùng sỹ diệt Mỹ cấp 2", ông nhớ lại.

Hơn 50 năm đã trôi qua, ông vẫn nhớ như in trận đánh kéo dài 3 ngày, 4 đêm, bắt đầu từ đêm 13/6/1970, khi 35 tay súng do ông chỉ huy đã có trận đấu quyết liệt với 2 đại đội lính dù được trang bị tối tân của địch. Với cách đánh táo bạo, bất ngờ, đơn vị do ông chỉ huy đã tiêu diệt gọn 2 đại đội địch nhưng chỉ bị thương 1 người.

"Hai bên giằng co từng mét đất, chúng tôi đẩy lùi từng đợt tấn công của địch, loại bỏ khỏi vòng chiến đấu nhiều quân địch. Số lính dù bị thương được đưa ra tuyến sau, số thương vong bị để lại trận địa. Anh em chúng tôi cùng địa phương phải chôn cất cho người ta, chả lẽ cứ để họ nằm phơi sương, phơi nắng như thế", ông Cầu nhớ lại.

Người lính già kể tiếp: "Sang ngày thứ 4, Sư đoàn cho đặc công xuống. Tôi bảo các anh cứ về đi, chúng tôi tiêu diệt hết địch rồi. Các anh cứ về, nếu còn thằng địch nào, tôi xin chịu kỷ luật trước Sư đoàn. Trong trận này, chúng tôi thu rất nhiều vũ khí của địch, riêng tôi thu được 11 khẩu súng".