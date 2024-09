Quỹ từ thiện của tỉ phú Bill Gate trở thành cổ đông của Masan Consumer

Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation Trust của tỉ phú công nghệ Mỹ Bill Gates đang nắm hơn 1 triệu cổ phiếu MCH, là cổ đông lớn thứ 11 của Masan Consumer. Mới đây, trong văn bản lấy ý kiến cổ đông về việc chia thêm cổ tức bổ sung năm 2023, Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - MCH, thành viên của tập đoàn Masan) công bố danh sách cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó, quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation Trust của tỉ phú Bill Gates đang giữ hơn 1,04 triệu cổ phiếu MCH, tương đương hơn 0,14%. Masan Consumer là một trong những thành viên chủ lực của Masan, đang sở hữu 5 thương hiệu đạt doanh thu trên 2.000 tỉ đồng, gồm Chin-su, Omachi, Kokomi, Nam Ngư và WakeUp 247. Trong đợt chia cổ tức bổ sung này, MCH muốn thực hiện bằng tiền với tỉ lệ 168%, tương đương mỗi cổ phiếu sẽ nhận về 16.800 đồng. Đã có 97,3% số cổ phần của công ty đã đồng ý với phương án chia bổ sung bằng tiền với tỷ lệ 168%. Tỉ phú công nghệ Bill Gates Với tỉ lệ cổ tức này, quỹ từ thiện của Bill Gates sẽ nhận về gần 17,5 tỉ đồng. Cộng với cổ tức đã chia trước theo tỷ lệ 100%, tổng số tiền quỹ này nhận có thể gần 28 tỉ đồng. Bill & Melinda Gates Foundation Trust là công ty nhận ủy thác tài chính từ Bill & Melinda Gates Foundation - quỹ từ thiện được góp vốn bởi nhà sáng lập Microsoft Bill Gates và vợ cũ Melinda French Gates, về sau có thêm sự tham gia của tỉ phú đầu tư Warren Buffett. Tính đến cuối năm 2023, giá trị tài sản ròng của công ty ủy thác đạt khoảng 75,2 tỉ USD, chủ yếu là các khoản đầu tư tài chính. Bill & Melinda Gates Foundation Trust đã gián tiếp đầu tư vào Việt Nam thông qua Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) - quỹ đầu tư lớn nhất trên thị trường do Dragon Capital quản lý. Đến cuối tháng 6, quỹ này là cổ đông lớn thứ hai của VEIL khi nắm gần 24,7 triệu chứng chỉ quỹ. Masan Consumer là doanh nghiệp đầu tiên Bill & Melinda Gates Foundation Trust đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. MCH chia cổ tức khủng nhờ lãi khủng trong năm 2023 (7.195 tỉ đồng), tăng 30% so với năm 2022. 6 tháng đầu năm nay, công ty đạt doanh thu khoảng 13.968 tỉ đồng và lãi sau thuế 3.458 tỉ đồng, lần lượt tăng 11,6% và 13,5% so với cùng kỳ 2023.