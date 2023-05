'Quý ông hoàn hảo' Jang Dong Gun vực dậy hôn nhân sau bê bối tìm gái gọi

Từ hình mẫu quý ông hoàn hảo gây dựng suốt 30 năm, Jang Dong Gun bị công chúng quay lưng, chỉ trích và gần như rút khỏi showbiz xứ Hàn. Cựu phóng viên giải trí Kim Yong Ho tiết lộ, trước áp lực dư luận, tài tử Jang Dong Gun phải dùng thuốc ngủ, trong khi vợ anh - nữ diễn viên Go So Young chịu nhiều tổn thương.

Hình ảnh "ông chồng quốc dân", "quý ông cực phẩm" nổi tiếng yêu vợ, thương con của Jang Dong Gun hoàn toàn sụp đổ trong lòng công chúng. Khi vụ việc bùng nổ truyền thông, Go So Young không lên tiếng bình luận, lặng lẽ khóa chức năng bình luận trên trang cá nhân.

Jang Dong Gun và Go So Young là cặp vợ chồng quyền lực của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: News).



Trong chục năm, Go So Young và Jang Dong Gun khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả ngưỡng mộ tình yêu đẹp (Ảnh: Instagram).

Tiến tới hôn nhân khi cả hai đã có thành công nhất định trong sự nghiệp, sở hữu khối tài sản lớn và đều rất nổi tiếng, Jang Dong Gun và Go So Young nhận được sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp cũng như khán giả. Hai đứa con gồm một trai và một gái lần lượt chào đời khiến tổ ấm của họ thêm viên mãn.

Sau khi kết hôn, Jang Dong Gun vẫn hoạt động trong showbiz và ngày càng nổi tiếng trong khi vợ anh lui về ở ẩn, quán xuyến việc gia đình và tập trung đầu tư kinh doanh.

Suốt giai đoạn sóng gió hôn nhân, Go So Young vẫn luôn giữ tâm trạng bình tĩnh trước công chúng. Cô cập nhật thường xuyên cuộc sống cá nhân nhưng không đăng tải hình ảnh của gia đình. Sự vắng bóng của Jang Dong Gun trên trang cá nhân của Go So Young khiến fan lo lắng cho tình trạng hôn nhân của cặp đôi.

Tuy nhiên, bạn bè của hai nghệ sĩ tiết lộ, Jang Dong Gun và Go So Young vẫn chung sống và nỗ lực hàn gắn hôn nhân. Quãng thời gian 3 năm thử thách khiến họ nhận ra giá trị lớn của gia đình.



Vợ chồng Jang Dong Gun và Go So Young vừa kỷ niệm 13 năm ngày cưới (Ảnh: Instagram).