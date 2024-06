Quy Nhơn - Thiên đường biển

Mở màn chương trình nghệ thuật đêm khai mạc là tiết mục Bài ca tôm cá do các nghệ sĩ, diễn viên và học sinh, sinh viên đến từ các trường trên địa bàn tỉnh biểu diễn. Tiếp nối chương trình khán giả còn mãn nhãn với những ca khúc lắng đọng nhiều cảm xúc do các giọng ca nổi tiếng biểu diễn, như: Tố My, Hồng Gấm, Nguyễn Đình Vũ, Vicky Nhung, Hà Nhi, Ricky Star…

Tiết mục mở màn Bài ca tôm cá do các nghệ sĩ, diễn viên và học sinh, sinh viên đến từ các trường trên địa bàn tỉnh biểu diễn đã khuấy động chương trình khai mạc du lịch hè năm 2024. Ảnh: Ngọc Nhuận.