Quy định thưởng Tết người lao động cần biết

Dịp Tết Ất Tỵ năm 2025, đa số người lao động đều được nhận thưởng Tết. Có người được nhận tiền tỷ, nhưng không ít người chỉ được vài trăm nghìn đồng. Vậy quy định về thưởng Tết như thế nào? Tới thời điểm hiện tại, tại TPHCM, mức thưởng Tết cao nhất thuộc về cá nhân người lao động thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với hơn 1,9 tỷ đồng. Mức thưởng thấp nhất 5,9 triệu đồng. Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân năm nay là 12,7 triệu đồng/người, tăng 3,3% so với năm ngoái (12,3 triệu đồng). Đối với Tết Dương lịch 2025, mức thưởng cao nhất dành cho một người là 1,8 tỷ đồng cũng thuộc về doanh nghiệp FDI, mức thưởng bình quân là 3,4 triệu đồng và thấp nhất là 300.000 đồng. Đa số các doanh nghiệp đều thưởng Tết cho người lao động, có người được thưởng Tết tiền tỷ, song cũng có người chỉ được nhận vài trăm nghìn đồng. Dưới đây là những quy định về thưởng Tết mà người lao động cần biết. Có bắt buộc phải thưởng Tết? Khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Đa số doanh nghiệp vẫn dành khoản tiền kinh doanh hằng năm để thưởng Tết cho người lao động. Ảnh minh họa: Nam Khánh. Theo đó, việc thưởng cho người lao động sẽ do người sử dụng lao động quyết định dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Như vậy, doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn thưởng hoặc không thưởng Tết cho người lao động. Bên cạnh đó, người lao động có thể được thưởng Tết bằng hiện vật hoặc các hình thức khác thay vì bằng tiền. Mặc dù quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định nhưng vẫn phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Đồng thời, doanh nghiệp phải công khai quy chế thưởng tại nơi làm việc, nếu không công khai sẽ bị phạt tiền từ 2-5 triệu đồng. Một chuyên gia lao động tiền lương chia sẻ, không có quy định nào về thưởng Tết, bởi Tết là ngày người lao động được nghỉ không làm việc và được hưởng nguyên lương. Bản chất của các khoản tiền thưởng Tết là sự đánh giá ghi nhận sự đóng góp của cá nhân hay tập thể khi làm tăng hiệu quả công việc hay hiệu quả sản xuất kinh doanh sau một chu kỳ hoạt động, thường là một năm. Do đó, Bộ luật Lao động chỉ quy định thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh hoặc theo mức độ hoàn thành công việc. Thực tế dù không bắt buộc thưởng Tết nhưng để tạo động lực cho người lao động phấn đấu sản xuất, gắn bó với công việc nên kể cả còn gặp khó khăn, nhiều đơn vị vẫn nỗ lực bảo đảm lương và thưởng Tết. Cũng có trường hợp, tiền thưởng của người lao động sẽ được thỏa thuận ghi trong thỏa ước lao động tập thể hoặc hợp đồng lao động của hai bên. Tiền thưởng Tết không phải đóng BHXH Căn cứ khoản 3 Điều 30 Thông tư 59 của Bộ LĐTBXH, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác như: Tiền thưởng, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động. Như vậy, tiền thưởng Tết của người lao động sẽ không làm căn cứ tính đóng BHXH. Người lao động sẽ được hưởng toàn bộ số tiền thưởng Tết mà không phải trích để đóng BHXH. Thưởng Tết cao phải đóng thuế thu nhập cá nhân Theo khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định là thu nhập chịu thuế. Trong đó, bao gồm tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 111 của Bộ Tài chính. Mặt khác, tiền thưởng được xác định trên cơ sở kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động, nên đây được xem là khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công. Vì vậy, thưởng Tết được coi là khoản thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, người lao động chỉ phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu có thu nhập tính thuế (thu nhập cao).