Quy định nồng độ cồn bằng 0 hữu ích cho xã hội như cấm đốt pháo

Bộ Công an đang lấy ý kiến về báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Điểm đáng chú ý trong dự thảo Luật được Bộ Công an đề xuất là cấm tuyệt đối người lái xe có nồng độ cồn.

Sau bài “Bộ Công an: Cần cấm tuyệt đối nồng độ cồn với lái xe”, đã có hàng trăm ý kiến của bạn đọc gửi tới VietNamNet với hai luồng ý kiến khác nhau: Đồng tình và đề xuất cần có ngưỡng.

Phản đối việc cấm tuyệt đối, bạn đọc Thanh Phan cho rằng, đa số các nước không cấm tuyệt đối và “chắc chắn đa số người dân Việt Nam không muốn cấm tuyệt đối nếu được lấy ý kiến.

“Không nên quy định cứng nhắc như thế. Cấm tuyệt đối gây bất tiện cho văn hóa sinh hoạt của người dân”, bạn đọc Thanh Phan viết.