Quy chuẩn hà khắc với ca sĩ nữ

Trưởng nhóm TWICE cũng từng bày tỏ nỗi ám ảnh nặng nề về cân nặng và ngoại hình đeo bám cô từ thời còn làm thực tập sinh. Sau khi ra mắt, Jihyo bị chê là "lỗ hổng visual" của TWICE, thậm chí phải chịu sự ghẻ lạnh của fan.

Eunji (Apink) từng bị chỉ trích thậm tệ vì đôi chân to cũng như khuôn mặt bầu bĩnh. Để giảm cân, cô buộc phải uống thuốc để hạn chế cơn thèm ăn. Kết hợp với tập luyện, giọng ca chính Apink đã có được thân hình đáng mơ ước. Tuy nhiên, hệ lụy kéo theo là tâm lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giọng hát không còn nội lực như trước.

Cũng nhờ lượng fan nữ đông đảo, các nhóm nhạc nam thường được tin tưởng và bênh vực khi gặp scandal.

Điển hình trường hợp của Big Bang, dù bê bối liên tiếp xảy ra với các thành viên, từ Dae Sung lái xe gây tai nạn, G-Dragon và T.O.P sử dụng chất cấm đến Seungri bị bắt giam vì loạt hành vi trái phép, họ vẫn được các fan tha thứ và tiếp tục ủng hộ sau nhiều năm.

Trái lại, với trường hợp của 2NE1, trong lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, một thành viên của nhóm là Park Bom vướng scandal dùng chất kích thích. Sự việc này khiến hoạt động của nhóm bị trì trệ, dẫn đến sự tan rã của 2NE1 không lâu sau đó.

Vì số lượng fan nữ đông đảo, các nam idol thường có doanh thu tiêu thụ đĩa và bán vé tour diễn cao hơn hẳn. Bởi lẽ fan nữ là những người chịu khó tìm tòi, theo dõi và ủng hộ các hoạt động của idol nam. Trong khi fan nam thường không mấy quan tâm đến những vấn đề đó. Do vậy, công ty quản lý sẽ hạn chế các đợt comeback của idol nữ mà tập trung phát triển cho thần tượng nam.

Một điểm bất lợi nữa mà các idol nữ thường xuyên gặp phải là việc thường xuyên bị fan nam quấy rối.

Tzuyu (TWICE) cũng từng gặp trường hợp này trong buổi ký tặng của TWICE. Lợi dụng đám đông, một fan nam đã cố ý đặt camera xuống dưới váy của em út TWICE. Một số thành viên trong nhóm còn từng bị fan động chạm công khai. Thỉnh thoảng, họ cũng bị fan nam theo về tận cổng ký túc xá.

Đặc biệt, vấn đề tuổi tác được đánh giá là một trong những yếu tố gây ảnh hưởng lớn nhất với các idol nữ Kpop. Khi đến độ tuổi nhất định, các idol nữ không còn phù hợp với quy chuẩn của người hâm mộ về cả ngoại hình lẫn khả năng.

Bởi vậy, họ thường mong muốn một công việc khác ổn định và ít cạnh tranh hơn nghề ca sĩ. Đây cũng là lý do mà không ít thành viên rời SNSD và không tái ký hợp đồng với SM dù sự nghiệp của họ đang phát triển thuận lợi.

Theo Zing