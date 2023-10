Quý 3/2023: Người Việt tìm kiếm gì trên mạng?

Giữ vị trí thứ hai là chủ đề Công nghệ với 27% tổng lượng tìm kiếm. Apple Pay và iPhone 15 là những dịch vụ, sản phẩm công nghệ được quan tâm hàng đầu.

Sự kiện Apple ra mắt iPhone 15 diễn ra ngày 12/09/2023 vừa qua đã khiến từ khóa “iphone 15 ra mắt” tăng trưởng ngoạn mục về lượng tìm kiếm, lên tới 4.359%. iPhone 15 cũng lọt Top 3 từ khóa tìm kiếm thịnh hành nhất, với mức tăng trưởng là 561%. Bên cạnh đó, giá, mẫu và thời gian ra mắt iPhone 15 cũng được tìm kiếm nhiều hơn.

Ở nhóm Ứng dụng và dịch vụ mới, dù mới chính thức ra mắt tại Việt Nam từ ngày 08/08/2023, Apple Pay được tìm kiếm nhiều hơn đến 851% so với quý trước. Ngoài ra, mạng xã hội Threads của Meta cũng thu hút được nhiều sự chú ý của người dùng ở thời điểm đầu ra mắt trong tháng 7/2023.

Đáng chú ý trong chủ đề Công nghệ quý này là các trò chơi như Only Up và Pony Town. Đây là 2 cái tên tăng mạnh về lượng tìm kiếm, lên tới 29.399% và 5.102% so với quý trước.

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) vẫn là nội dung được nhiều người dùng công nghệ quan tâm. Các từ khóa “ai search”, “ai chat” tăng đáng kể về lượng tìm kiếm, lần lượt đạt mức 205% và 130% so với quý trước.