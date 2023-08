Quốc khánh 2/9: Nhiều hoạt động đặc sắc thu hút du khách đến Đắk Lắk

Trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9, Bảo tàng tỉnh tổ chức chương trình trải nghiệm “Nghệ thuật Xòe Thái” - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại với chủ đề “Noọng ơi”. Đến với chương trình, du khách sẽ hòa mình vào không gian văn hóa độc đáo của người dân tộc Thái, được hướng dẫn cách thêu và đội khăn Piêu; thưởng thức ẩm thực và đặc sản địa phương, giao lưu nhảy các điệu múa Xòe, nhảy sạp.



Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cùng các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền, tổ chức đợt chiếu phim kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023), từ ngày 19/8 - 2/9 tại Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng; chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân hai huyện Ea H’Leo và Krông Bông; tuyên truyền lưu động bằng tiếng phổ thông và tiếng Ê Đê tại huyện Lắk, huyện Buôn Đôn.



Bên cạnh đó, một số địa phương trong tỉnh cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chương trình nghệ thuật, thể dục thể thao… trong dịp này. Nổi bật, trong hai ngày 1 - 2/9, UBND huyện Ea Kar tổ chức Liên hoan Văn hóa cồng chiêng - Thể thao năm 2023 với nhiều hoạt động sôi nổi như: Đua thuyền Kayak, thi đẩy gậy, nhảy bao bố, biểu diễn cồng chiêng, thi đi cà kheo, kéo co, giã gạo, hóa trang…



Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lại Đức Đại cho biết thêm, các hoạt động trên nhằm tuyên truyền về bối cảnh, diễn biến, ý nghĩa lịch sử và bài học của Cách mạng tháng Tám năm 1945; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước trong gần 80 năm qua, nhất là sau hơn 36 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc; đồng thời, quảng bá hình ảnh, con người Đắk Lắk, thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch.



Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, các đơn vị kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức các hoạt động trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 phải bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Các đơn vị chú trọng tuyên truyền, cổ động trực quan, vận động du khách, nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông...

Hoài Thu