Quốc hội cấm sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc lá điện tử

Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện. Chiều 30/11, tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 8, với 458/460 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Qua chất vấn, Quốc hội nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế và bất cập cần khắc phục trong công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực ngân hàng, y tế, thông tin và truyền thông. Quốc hội cơ bản tán thành với các giải pháp, cam kết mà Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các thành viên khác của Chính phủ đã báo cáo tại phiên chất vấn. Cấm sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc lá điện tử Đối với lĩnh vực y tế, Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan liên quan hoàn thiện quy trình thẩm định cấp giấy phép hành nghề và cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo hướng minh bạch, tinh gọn, rút ngắn thời gian; tăng cường năng lực quản lý, nhân sự thực hiện công tác quản lý Nhà nước về cấp giấy phép hành nghề và cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. (Ảnh: quochoi.vn) Trong năm 2024, thực hiện phân cấp thẩm quyền cấp phép trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh. Khẩn trương hoàn thiện bộ công cụ đánh giá năng lực, làm cơ sở kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm... Quốc hội chỉ đạo các cơ quan cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu đúng khi sử dụng thực phẩm chức năng, bảo đảm an toàn. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm việc quảng cáo thực phẩm chức năng không đúng nội dung đã được xác nhận hoặc nội dung chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, nhất là hoạt động kinh doanh trên các trang thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội và xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm theo quy định. "Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội", nghị quyết nêu rõ. Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện cụ thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là đối với thanh niên, thiếu niên về tác hại của rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người. Đề xuất đổi mới cơ chế tài chính, đặt hàng với báo chí Đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi Luật Báo chí, bảo đảm chất lượng. Sớm ban hành Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. (Ảnh: quochoi.vn) "Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đổi mới cơ chế tài chính, giao nhiệm vụ, đặt hàng đối với cơ quan báo chí. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số trong cơ quan báo chí; thực hiện có hiệu quả Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong năm 2025, hình thành, kết nối mạng lưới chuyển đổi số báo chí", nghị quyết nêu rõ. Quốc hội yêu cầu tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 75/2022 của Quốc hội về giải quyết cơ bản và chấn chỉnh tình trạng "báo hoá" tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp. Cùng đó là chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo cơ quan báo chí. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí. Một nhiệm vụ khác cũng được Quốc hội giao cho ngành Thông tin và Truyền thông là nâng cao năng lực của cán bộ, đầu tư phương tiện, hệ thống công cụ kỹ thuật để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và giám sát thông tin trên không gian mạng. Phát triển hệ thống giám sát, tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để rà quét, phát hiện các vi phạm về quảng cáo trên các nền tảng số. Thúc đẩy xây dựng, công nhận nền tảng số đo lường dữ liệu độc giả của Việt Nam để công bố dữ liệu phục vụ cho quảng cáo trên báo chí. Đặc biệt là tăng cường đấu tranh, đàm phán, yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động quảng cáo trên báo chí và trên môi trường mạng. Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan liên quan cũng được Quốc hội yêu cầu có chính sách hỗ trợ điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn chưa có điện thoại để tiếp cận, sử dụng các dịch vụ viễn thông... Nghiên cứu chính sách hạn chế đầu cơ, tích trữ vàng Đối với lĩnh vực ngân hàng, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan liên quan bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. (Ảnh: quochoi.vn) Chính phủ, Thủ tướng và các cơ quan cần tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay; bảo đảm tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hạn chế nợ xấu gia tăng; hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển tín dụng xanh; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Quốc hội yêu cầu trong năm 2025, ban hành Nghị định quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng. Khẩn trương ban hành, triển khai các chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ để hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng, thiệt hại bởi cơn bão số 3 (Yagi), ngập, lụt, sạt lở đất sau bão số 3. Đề cập đến thị trường vàng, Quốc hội chỉ đạo triển khai các giải pháp quản lý nhằm ổn định thị trường; nâng cao vai trò quản lý và điều tiết thị trường vàng của Nhà nước theo đúng quy định; không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô. "Nghiên cứu có chính sách hạn chế đầu cơ, tích trữ vàng, chuyển nguồn lực đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng; tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu vàng; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Chậm nhất tháng 6/2025, tiến hành tổng kết, nghiên cứu và đề xuất sửa đổi Nghị định số 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng", theo nghị quyết. Một nhiệm vụ nữa trong lĩnh vực ngân hàng là tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thành lập các sàn giao dịch ngoại hối (Forex) trái quy định của pháp luật. Theo nghị quyết, Chính phủ, Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, các cơ quan, tổ chức hữu quan, HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết. Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết tại các kỳ họp sau. Anh Văn