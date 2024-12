Quốc gia NATO dồn quân tới gần biên giới Syria, chuẩn bị tấn công quy mô lớn

Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm dân quân đồng minh được cho đang tăng cường lực lượng gần biên giới Syria để chuẩn bị cho đợt tấn công quy mô lớn vào các vùng lãnh thổ của người Kurd. Đây là thông tin được tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời các quan chức cấp cao Mỹ. Theo đó, lực lượng gồm các tay súng dân quân, lính biệt kích Thổ Nhĩ Kỳ, cùng số lượng lớn pháo binh đang xuất hiện gần Kobani, một thành phố có đa số người Kurd ở Syria và nằm giáp với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ về phía bắc. Một quan chức Mỹ nói với WSJ rằng, Washington đang tập trung gây sức ép buộc Ankara hoãn chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào Syria. Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành tuần tra ở thành phố Manbij, phía bắc Syria hồi năm 2018. Ảnh: Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Trong khi đó, bà Ilham Ahmed, một quan chức trong chính quyền dân sự của người Kurd ở Syria, được cho đã gửi thư tới Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Bà mong ông Trump thuyết phục Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan không triển khai quân đội tấn công. “Từ bên kia biên giới, chúng tôi có thể thấy lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đang tập hợp, dân thường đang sống trong nỗi sợ hãi về sự chết chóc và hủy diệt sắp xảy ra”, bà Ahmed viết trong thư. Theo bà, mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ là "thiết lập quyền kiểm soát trên thực tế” đối với vùng lãnh thổ của người Kurd trước khi ông Trump chính thức nhậm chức. Hồi tuần trước, nhóm vũ trang Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu và được Mỹ hậu thuẫn cho biết, họ đã bị pháo binh, và máy bay không người lái (UAV) của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công. Sau đó, Thượng nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Cộng hòa Lindsey Graham đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia thành viên NATO, về việc có thể bị trừng phạt nếu tiếp tục tấn công lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn. Bởi theo ông, SDF là lực lượng đã giúp Mỹ tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. “Chúng ta phải đảm bảo khoảng 50.000 tù nhân IS ở đông bắc Syria mà chủ yếu do lực lượng người Kurd giam giữ, không được thả ra”, ông Graham nhấn mạnh, một cuộc vượt ngục của IS sẽ là “cơn ác mộng đối với nước Mỹ”. Sau khi lực lượng đối lập Syria do nhóm Hayat Tahrir-al-Sham (HTS) dẫn đầu lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Bashar Assad, phần lớn phía tây Syria đã nằm dưới sự kiểm soát của phe đối lập mà nhiều người trong số này được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ. Tuy nhiên, lãnh thổ ở phía đông và đông bắc Syria vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của SDF. Thổ Nhĩ Kỳ coi các nhóm vũ trang của người Kurd ở Syria có liên quan đến hoạt động khủng bố.