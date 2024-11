Quên hết nỗi sầu ở Suôi Thầu

Có một miền xinh đẹp hoang sơ ở Hà Giang mang tên Suôi Thầu. Nơi đây không có nhà cao tầng, khói bụi, tiếng còi xe... khiến ta như tạm quên hết những bộn bề của cuộc sống... Cảnh sắc thảo nguyên trong trẻo Trên hành trình chinh phục vẻ đẹp đất nước Việt Nam, nhiều du khách hết sức ấn tượng với một địa điểm hoang sơ của Hà Giang. Thuộc huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang), thảo nguyên Suôi Thầu là điểm đến đầy mê hoặc dành cho du khách yêu thích thiên nhiên cùng vẻ đẹp hoang sơ của vùng cao nguyên đá. Cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 150 cây số, Suôi Thầu được mệnh danh là một trong những “thiên đường ruộng bậc thang” nổi bật của miền Bắc. Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn quanh ngọn đồi “vẽ” nên bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ và còn trở nên lung linh khi vào mùa lúa chín vàng rực một vùng trời. Tam giác mạch dọc hai bên đường mòn nhỏ xinh giữa thảo nguyên. Thảm thực vật nối tiếp nhau tới tận chân trời. Vừa có chút Nho Quế, vừa có nét Tà Xùa. Cảnh quan nơi đây còn được tô điểm bởi những dãy núi trùng điệp, mây trời bảng lảng, tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình, làm đắm say lòng người. Cùng với thiên nhiên, người dân bản địa sống một cuộc sống giản dị, giàu lòng mến khách, mang đến cho du khách những phút giây ấm cúng và gần gũi. Đến với Suôi Thầu, du khách được tận hưởng không khí trong lành, thưởng thức ẩm thực đặc sắc của núi rừng và có cơ hội tìm hiểu về nét văn hóa truyền thống đặc sắc, hòa mình vào nhịp sống yên bình của người dân. Bạt ngàn hoa tam giác mạch trắng hồng tinh khôi. Đam mê khám phá những điểm đến thú vị, hấp dẫn, anh chàng Đặng Đoàn Sang, đến từ Quảng Ninh, đã có khoảng thời gian ý nghĩa ở Suôi Thầu. “Mình đến check-in Suôi Thầu vào cuối tháng 10 vừa rồi. Biết tới Suôi Thầu qua các bài đăng trên mạng xã hội từ năm 2022 và ấn tượng với vẻ đẹp độc lạ của Suôi Thầu nên mình nhiều lần có dự định đến đây. Dẫu vậy, bây giờ mình mới thực hiện được kế hoạch này”, anh chàng 9X chia sẻ. Theo Đoàn Sang, thảo nguyên Suôi Thầu khá rộng lớn, nằm ở giáp Lào Cai và Hà Giang, được chia thành nhiều lô nhỏ và quản lý bởi những chủ vườn khác nhau. Ở đây có vườn trồng tam giác mạch, có vườn trồng hoa mào gà, ngô, lúa. “Cảnh sắc thảo nguyên trong trẻo, hoang sơ và nguyên bản. Những cây thông lá kim mọc xen kẽ giữa những luống hoa và cỏ xanh. Điều khiến mình ấn tượng nhất ở Suôi Thầu chính là con sông chảy trước mặt thảo nguyên. Con sông nằm giữa hai dãy núi đá trắng lớn trùng điệp ở hai bên, màu nước sông xanh ngọc tạo cảm giác vừa hùng vĩ vừa trong lành”, nam du khách bày tỏ. Suôi Thầu đang vào mùa hoa đẹp. Theo lời cô chủ bán nước người Mông - chủ vườn hoa mào gà ở gần đỉnh thảo nguyên, mùa đẹp nhất ở đây là từ tháng 10 tới tháng 12 khi lúa, ngô ở dưới chín vàng, hoa tam giác mạch nở rộ nhất và hoa mào gà cũng vào độ đậm màu nhất. Trong chuyến đến Suôi Thầu, cậu đặc biệt ấn tượng về người dân thân thiện nơi đây. Có một cụ bà người Mông đi thăm ruộng, bà không biết tiếng Kinh nhưng khi cậu ra hiệu xin bà chụp ảnh, bà cười ngay với du khách một nụ cười trìu mến. Những em bé ở Suôi Thầu cũng rất hồn nhiên và thân thiện. Các em không ngại chạy từ đỉnh xuống chân thảo nguyên để chỉ chỗ đẹp cho du khách chụp ảnh và còn chạy theo xe các bạn về hết đường mới quay lại... Về Suôi Thầu để quên hết nỗi sầu Suôi Thầu là một miền xinh đẹp hoang sơ ở Hà Giang. Nơi này không có nhà cao tầng, khói bụi, tiếng còi xe... khiến vao du khách tạm quên hết những bộn bề của cuộc sống... Thảo nguyên mang đến cho du khách cảm giác tự do tự tại. Nhớ lại chuyến đi này, Đoàn Sang kể, từ Hà Nội, cậu đi xe giường nằm tới Bắc Hà (Lào Cai), rồi thuê xe máy đi thêm 30km để đến Suôi Thầu. Các du khách cũng có thể đi xe Hà Nội đến Xín Mần, rồi từ Xín Mần thuê xe máy để đi Suôi Thầu, khoảng cách sẽ khá gần hơn. Cung đường đi từ Bắc Hà lên Suôi Thầu hiện ra trong mắt du khách với nét đẹp dịu dàng của những con đèo quanh co, mây vờn qua đỉnh núi và những tán rừng thông lá kim hai bên... Sau quãng đường di chuyển vất vả, phần thưởng xứng đáng dành cho các bạn đã hiện ra phía trước. Cả một thảo nguyên xanh mượt với núi đá, ruộng bậc thang, dòng sông uốn lượn quanh và bạt ngàn hoa tam giác mạch, hoa cải, hoa mào gà… xinh đẹp làm du khách quên cả lối về. Đến đây, nhịp sống chậm lại đôi nhịp, du khách cũng thong dong đôi chút. Có chàng trai hát bên cây. Nam du khách ước được ở đây mãi không về. “Trên này có rất nhiều vườn hoa, giá vào mỗi vườn là 20 nghìn đồng. Mọi người có thể lượn một vòng xem vườn nào thích thì vào. Các bạn nhớ chuẩn bị tiền mặt do có vườn quét được QR thanh toán, có vườn chỉ nhận tiền mặt”, Đoàn Sang chia sẻ. Ở thảo nguyên này, có một vài hàng quán bán nước, cho thuê đồ dân tộc với giá cả phải chăng. Tuy nhiên, ở đây không có chỗ ăn uống nên mọi người nhớ ăn uống ở thị trấn Cốc Pài cách đó 3km hoặc chợ xã Nàn Ma cách đó 2km, rồi hãy di chuyển tới thảo nguyên chơi. Ngoài việc dừng chân bên Suôi Thầu, các bạn còn đến Bắc Hà vui chơi ở vùng cao nguyên đẹp với những cây hồng chín mọng, vườn tam giác mạch đang độ nở rộ...