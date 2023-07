Quảng Trị: Xử phạt nam thanh niên sàm sỡ nữ chủ quán cà phê

Nhận thấy quán không có người nên trong lúc chị X. trả lại tiền thừa, C. áp sát và thực hiện hành vi sàm sỡ chị X. khiến hai bên xảy ra cự cãi. Ngay sau đó chị X. trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an thị trấn Hồ Xá xác minh làm rõ C. cố ý sàm sỡ chị X. và gửi hồ sơ lên Công an huyện Vĩnh Linh xử lý theo thẩm quyền. Dựa trên Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Công an huyện Vĩnh Linh ra quyết định xử phạt hành chính C. với số tiền trên.

ĐỨC THUỶ