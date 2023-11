Quảng Ngãi nỗ lực gỡ ‘thẻ vàng’ IUU

Quảng Ngãi kiểm soát chặt hướng đến gỡ 'thẻ vàng' IUU

Công an tỉnh tăng cường điều tra, xử lý các vụ việc tại địa phương có dấu hiệu môi giới, móc nối đưa người, tàu cá Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Biên phòng điều tra, xác minh phát hiện 01 đối tượng môi giới đưa 2 tàu cá của tỉnh sang nước ngoài khai thác hải sản trái phép, hiện đã bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng trên.

Để khắc phục các hạn chế trong thời gian đến, chung tay cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC đối với thủy sản khai thác của Việt Nam, tỉnh Quảng Ngãi đã kiến nghị, đề xuất Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiều nội dung cần thiết.

Chỉ đạo các địa phương kiểm soát chặt chẽ tàu cá ngoài tỉnh hoạt động tại địa phương, kiên quyết xử lý tàu cá vi phạm khai thác IUU.Tăng cường sự hiện diện của lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát biển, Hải quân... trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, vùng chồng lấn để bảo vệ, hỗ trợ ngư dân yên tâm sản xuất kết hợp bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý tàu cá cố tình vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép. Quan tâm đầu tư mới, hỗ trợ tỉnh nâng cấp hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão theo quy hoạch đáp ứng yêu cầu cho hoạt động nghề cá.

Công Sáng