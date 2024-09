Quảng Nam: Sơ tán khẩn cấp hơn 50 hộ dân do mưa lớn gây sạt lở

Do mưa lớn nên mực nước trên các sông, suối ở huyện vùng cao Nam Trà My (Quảng Nam) dâng cao, chính quyền đã di dời 51 hộ dân, 164 nhân khẩu đến nơi trú ẩn an toàn. Ngày 19/9, ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam - cho biết, trưa 18/9 trên địa bàn huyện mưa lớn, nước sông dâng cao chảy xiết và xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Để bảo vệ an toàn cho người dân, ngay trong đêm 18/9, UBND huyện đã chỉ đạo các xã tiến hành sơ tán khẩn cấp 51 hộ dân với 164 nhân khẩu ở các điểm dân cư có nguy cơ sạt lở cao về nơi trú ẩn an toàn. Mưa lớn gây sạt lở đất đá tại xã Trà Vân, huyện Nam Trà My (Ảnh: Phi Long). Mưa lớn cũng gây sạt lở điểm trường Răng Chuỗi, thôn 1, xã Trà Tập, khu dân cư Măng Xoan - Tu Chân thuộc thôn 4, xã Trà Cang; sạt lở taluy âm tuyến đường ĐH3, xã Trà Cang; ĐH1 từ xã Trà Dơn đi xã Trà Leng; tuyến đường từ xã Trà Mai đi xã Trà Vân và Trà Vinh… Trước tình hình mưa lũ phức tạp, UBND huyện Nam Trà My đã chỉ đạo cơ quan chức năng đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ di dời khẩn cấp, đồng thời yêu cầu các xã tiếp tục kiểm tra bám sát tình hình thực tế và sẵn sàng triển khai di dời các hộ dân đến nơi an toàn nếu thấy nguy cơ sạt lở. Về tình hình lũ trên các sông ở Quảng Nam, ông Trương Tuyến - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam - cho biết, sáng 19/9, mực nước trên các sông ở thượng lưu trên địa bàn tỉnh này đã đạt đỉnh và đang xuống chậm và ở mức dưới báo động 1, hạ lưu mực nước đang lên. Từ trưa, chiều 19/9, hạ lưu sông Thu Bồn tại Hội An tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức báo động 1; các sông khác ở dưới báo động 1. Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cũng cảnh báo lũ quét, sạt lở, ngập úng các khu tập trung đông dân cư, các vùng thấp trũng xảy ra có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, đời sống, tính mạng và tài sản của nhân dân; ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội của các địa phương trong tỉnh.