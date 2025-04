Quang Linh Vlogs trước khi bị bắt tạm giam

Ánh hào quang của Quang Linh Vlog bị che mờ bởi scandal liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera vào đầu năm 2025. Sản phẩm này được anh quảng cáo trong các buổi phát sóng trực tiếp bán hàng với những lời giới thiệu hấp dẫn, khẳng định kẹo có công dụng bổ sung chất dưỡng chất hỗ trợ sức khỏe.

Trong các buổi livestream bán hàng, anh cùng một số KOL khác tuyên bố "một viên kẹo có thể thay thế một đĩa rau", gây hiểu lầm về công dụng thực sự của sản phẩm. Điều này đã dẫn đến sự phản ứng mạnh mẽ từ phía công chúng và các cơ quan chức năng.

Sau khi sự việc bị phanh phui, Quang Linh Vlogs lên tiếng xin lỗi và thừa nhận sai sót trong việc truyền đạt thông tin sản phẩm. Anh tuyên bố dừng hoạt động livestream bán hàng trong một thời gian dài để tập trung vào các hoạt động cộng đồng và nhiệm vụ khác. Cùng với đó, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và xử phạt những cá nhân liên quan vì hành vi quảng cáo sai sự thật.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), sản phẩm kẹo Kera đã vi phạm quy định quảng cáo khi cường hóa công dụng, gây nguy hiểm cho người tiêu dùng. Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm kẹo rau củ Kera cho thấy sản phẩm có chứa chất tạo ngọt Sorbitol (33,4g/100g) nhưng không ghi trên nhãn, vi phạm quy định về ghi nhãn thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Sở Y tế Đắk Lắk xử lý theo quy định pháp luật.

Trên trang fanpage 2,2 triệu người theo dõi, Quang Linh dừng cập nhật từ 8/3. Nhiều khán giả kêu gọi tẩy chay, các hoạt động kinh doanh của Quang Linh đều bị ảnh hưởng nặng nề.