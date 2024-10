Quang Linh Vlogs chia sẻ thời điểm chỉ là một thanh niên xuất khẩu lao động

Tự hào khi đại diện đại biểu khối kiều bào tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam, Quang Linh Vlogs nhắc lại thời điểm khi rời Việt Nam sang châu Phi, cá nhân chỉ là một thanh niên đi xuất khẩu lao động. Quang Linh Vlog tên thật là Phạm Quang Linh (SN 1997, quê tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Linh được biết đến là một YouTuber nổi tiếng với kênh "Quang Linh Vlogs - Cuộc sống ở châu Phi", với hơn 4 triệu lượt theo dõi. Chàng trai 27 tuổi người Nghệ An cũng là đại biểu đại diện cho khối kiều bào dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029, khai mạc sáng 17/10 tại Hà Nội. Chia sẻ bên lề Đại hội, Quang Linh Vlogs nói rất tự hào khi được đại diện cho cộng đồng người Việt Nam xa Tổ quốc về dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X. Quang Linh Vlogs chia sẻ với báo chí bên lề Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X (Ảnh: Thảo Phan). Nhắc lại thời điểm cách đây 8 năm khi rời Việt Nam sang châu Phi, Quang Linh Vlogs nói khi đó mình chỉ là một thanh niên xuất khẩu lao động, vừa mong muốn làm kinh tế cải thiện đời sống cho gia đình, vừa khám phá thế giới. Thực tế, khi sang châu Phi, chàng trai người Nghệ An cho biết đời sống người dân bên đó rất khó khăn, nhiều người thiếu kiến thức nên đất đai dù rộng cũng không được khai thác do người dân không biết làm nông nghiệp. "Bởi vậy, tôi và anh em nghĩ nếu chỉ cho họ đồ ăn, họ sẽ không tiến bộ được. Chúng tôi nghĩ đến việc giúp người dân châu Phi làm nông nghiệp với cây lương thực chính như ngô, khoai, sắn để cải thiện đời sống", Linh chia sẻ. Thông qua kênh YouTube "Quang Linh Vlogs - Cuộc sống ở châu Phi", Linh cho biết không chỉ người dân Angola mà nhiều nơi cũng học hỏi, tham khảo được và họ đã được hưởng lợi từ chính thành quả của mình. Quá trình làm việc tại Angola, Quang Linh tự nhận thấy bản thân có nhiều thay đổi và có nhiều nhận thức mới. Đặc biệt, chàng trai 23 tuổi ý thức rất rõ hành động của mình ở nước ngoài không chỉ mang tính cá nhân, mà còn thể hiện hình ảnh quốc gia. Phạm Quang Linh (thứ hai từ trái sang) thu hoạch lúa cùng người dân Angola (Ảnh: Quang Linh Vlogs). "Những việc làm của tôi và bạn bè được nhiều người quan tâm và khi nhắc đến, không chỉ nhắc đến cá nhân tôi mà còn nói đến đất nước Việt Nam", Quang Linh chia sẻ qua những hoạt động của mình với mong muốn quảng bá một hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới. Anh cũng kỳ vọng những việc làm của mình có thể tạo động lực cho các bạn trẻ ở cả trong và ngoài nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp sức trẻ cho sự phát triển của đất nước. "Khi còn trẻ tuổi, hãy làm những việc mình cảm thấy là tốt, lan tỏa được đến nhiều người", Linh nhấn mạnh. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận MTTQ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 khai mạc sáng 17/10 với sự tham dự của 1.052 đại biểu, đại diện cho các tổ chức thành viên, các giai cấp, giai tầng xã hội, nhân sĩ trí thức, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài… Với tinh thần "đoàn kết - dân chủ - đổi mới - sáng tạo - phát triển", Đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đồng thuận, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm trước nhân dân, trước vận mệnh của dân tộc… để đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; cùng nhau bàn bạc thống nhất các nhiệm vụ để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.