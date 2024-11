Quang Đăng và bạn gái đăng đàn gây chú ý trong ngày cưới của Thái Trinh

Người yêu hiện tại của Quang Đăng - Yee Pink vừa có bài đăng khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý. Ngày 20/11, Thái Trinh và ông xã kém 6 tuổi tên Thái Minh đã chính thức về chung nhà. Hôn nhân của cặp đôi được gia đình 2 bên hết lòng ủng hộ. Thái Trinh còn được mẹ chồng trao nón lá, mang ý nghĩa về sự chào đón, chở che con dâu trong chặng đường sắp tới. Nữ ca sĩ ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, vui vẻ tận hưởng ngày trọng đại. Trên mạng xã hội, nhiều người chúc mừng vì sau bao thăng trầm cuối cùng Thái Trinh cũng tìm được một gia đình trọn vẹn. Song song với những lời chúc phúc, một số người nhắc về mối tình trong quá khứ của Thái Trinh và vũ công Quang Đăng.

Thái Trinh đã chính thức thành vợ người ta, cô được khen đẹp đôi bên chồng kém 6 tuổi. Đáng nói, ngay thời điểm đang diễn ra đám cưới của Thái Trinh, Yee Pink - người yêu hiện tại của Quang Đăng bỗng dưng đăng đàn gây chú ý. Theo đó, Yee Pink bày tỏ: "Cuối cùng thì ai cũng có hạnh phúc riêng rồi. Rất mong sau ngày 20/11, mọi người sẽ không nhắc đến người cũ nữa dù là liên quan đến bất cứ chuyện gì để tránh ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng của mỗi người". Có thể thấy, dù không trực tiếp gọi tên ai nhưng cư dân mạng cũng hiểu dụng ý của bạn gái Quang Đăng chính là mong kết thúc những ồn ào trong quá khứ, "2 người chia tay, 4 người hạnh phúc" và tôn trọng cuộc sống riêng của cá nhân. Sau đó, Quang Đăng cũng chia sẻ bài viết này về trang cá nhân nhưng ở chế độ bạn bè để tránh gây bàn tán.

Bạn gái hiện tại của Quang Đăng mong chuyện cũ sẽ không bị nhắc lại vì ai cũng đã có hạnh phúc riêng. Chồng của Thái Trinh sinh năm 1999, nhỏ hơn vợ 6 tuổi. Anh không hoạt hoạt động showbiz mà làm việc trong ngành nhựa. Thái Trinh từng nhắn nhủ đến chồng: "Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn nắm tay em bước qua mọi thử thách, từ ánh mắt ngại ngùng lúc gặp nhau cho đến ánh mắt hôm nay, vẫn là ánh mắt ấy. Tình yêu của chúng ta đã vượt qua bao khó khăn để đến được ngày hôm nay. Cảm ơn anh, vì tất cả những gì anh dành cho em, vì tình yêu anh luôn trao. Có những khó khăn mà chỉ chúng mình biết, những lúc khó khăn đến mức chỉ biết ôm nhau, không nhìn gì xung quanh mà chỉ nhìn vào mắt nhau để vững tin bước tiếp. Nhưng may mắn là bên cạnh mình luôn có anh, một người không bao giờ bỏ cuộc. Đó là điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời này". Tháng 9/2019, Quang Đăng và Thái Trinh chính thức xác nhận đường ai nấy đi, kết thúc 2 năm đồng hành cùng nhau. Hồi tháng 12/2023, cả hai có cơ hội đối mặt trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Khi đó, Thái Trinh chia sẻ: "Có khán giả lo ngại rằng chương trình cố tình sắp xếp để Trinh và Đăng gặp nhau gây bối rối cho cả hai. Thật lòng Trinh rất cảm ơn mọi người đã thương yêu và lo lắng cho Trinh nhe. Nhưng Trinh muốn chia sẻ để mọi người an tâm hơn. Trước khi tham gia chương trình, ekip đã hỏi Trinh có thấy bất tiện nếu làm việc với Quang Đăng hay không, nếu có thì chương trình sẽ có cách tránh né cho Trinh. Trinh đã nói rõ rằng không sao cả". Nói về thái độ với tình cũ, Thái Trinh thẳng thắn: "Sau nhiều năm, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Bản thân Trinh cũng tự thấy mình đã an yên, thoải mái và lành lặn, cũng có cho mình hạnh phúc mới, có người quan trọng để nâng niu và cho phép mình quên được những điều không vui trong quá khứ. Hơn nữa, Trinh của năm 30, nếu không đạp gió rẽ sóng, không đối diện với những điều bây giờ đã đỗi bình thường, thì cũng sẽ chẳng khác gì cô Trinh 25 tuổi cả".

Thái Trinh hài lòng vì được chồng yêu thương, mẹ chồng rất tâm lý, quan tâm đến cô. Trước khi kết hôn, Thái Trinh kín tiếng trong chuyện tình cảm còn Quang Đăng công khai bạn gái mới là người đẹp Yee Pink vào năm 2023. Yee Pink từng là học trò của Quang Đăng khi anh sang Trung Quốc dạy vũ đạo. Qua những buổi giao lưu về nhảy, cả hai dần nhận ra tình cảm dành cho nhau. Quang Đăng chia sẻ: "Tôi và Yee Pink cảm thấy đối phương rất thú vị. Tôi và cô ấy muốn mọi người thấy được mặt mới lạ đáng yêu này. Chúng tôi muốn cùng nhau truyền cảm hứng tích cực tới mọi người như một cặp đôi nghịch ngợm mà cũng rất gần gũi và giải trí".

Cách đây ít ngày, Quang Đăng và bạn gái cũng lộ hậu trường được cho là cùng đi chụp ảnh cưới.