Quảng cáo công nghệ tự lái của Tesla thực tế là dàn dựng

Vài năm trước, hãng xe điện Nikola Motor từng phải thừa nhận video quảng cáo của mình đã được dàn dựng sau khi Hindenburg Research cáo buộc công ty này đã mang một chiếc xe tải không chạy đến Utah và để nó lao xuống một ngọn đồi. Nhưng họ không phải là những người duy nhất dùng cách làm giả mạo.

Bởi mới đây, theo Reuters, Ashok Elluswamy, giám đốc phần mềm Autopilot của Tesla đã thừa nhận một đoạn video giới thiệu về chiếc Model X với tựa đề "Full Self-Driving Hardware on All Teslas" (Phần cứng tự lái hoàn toàn trên mọi xe Tesla) phát hành tháng 10/2016 đã được dàn dựng, mặc dù mở đầu đoạn clip ghi rõ “Người ngồi ở ghế lái chỉ vì lý do pháp lý và anh ấy sẽ không làm gì cả do chiếc xe đang lái chính mình."