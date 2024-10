Quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam tại Mỹ

Khách tham dự bày tỏ ấn tượng với thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, mong muốn được khám phá các thắng cảnh nổi tiếng ở ba miền nước ta và tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ trong tuần qua đã chủ trì, phối hợp với tổ chức Things To Do DC tổ chức sự kiện quảng bá tổng hợp kinh tế, văn hóa, ẩm thực tại Nhà Việt Nam ở thủ đô Washington D.C. Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu. (Ảnh: Kiều Trang/Vietnam+) Tham dự sự kiện có hơn 100 khách mời gồm chính giới, chính quyền địa phương, lãnh đạo doanh nghiệp, học giả, giới nghệ sỹ, báo giới và đại diện các tổ chức chính trị xã hội sở tại. Theo phóng viên TTXVN tại Washington D.C., phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã giới thiệu khái quát về bề dày lịch sử lâu đời, truyền thống văn hóa đa dạng và đặc sắc, con người Việt Nam cần cù, thông minh, nhân hậu, kiên cường, hiếu khách. Đại sứ cũng giới thiệu về thành tựu trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Mỹ. Tiếp đó, chương trình sự kiện diễn ra hết sức sôi động và phong phú với ba cấu phần chính: thuyết trình về kinh tế, thương mại đầu tư vào Việt Nam, trình diễn trang phục truyền thống ba miền của Việt Nam và chiêu đãi ẩm thực Việt Nam. Màn trình diễn thời trang dân tộc của Hội Phu nhân sứ quán. (Ảnh: Kiều Trang/Vietnam+) Sự kiện thu hút sự chú ý của khách tham dự với màn trình diễn trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu của các dân tộc miền núi phía Bắc, áo bà ba, áo tứ thân và áo dài thướt tha trên nền tiết tấu nhạc Việt. Đặc biệt, các món phở và nem cuốn do chính đầu bếp sứ quán thực hiện và các món ăn truyền thống Huế đã mang đến hương vị đặc trưng của ẩm thực Việt cho khách thưởng thức. Bên lề sự kiện, khách tham dự hết sức thích thú khi được mời thử trang phục truyền thống của Việt Nam và trực tiếp trải nghiệm cách làm món nem cuốn. Tổng Giám đốc tổ chức Things To Do DC Gregory Bland cảm ơn Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã “mở cửa” Nhà Việt Nam cho các bạn bè Mỹ. Ông Gregory Bland, Tổng Giám đốc tổ chức Things To Do phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN) Ông Bland cho biết các khách Mỹ rất háo hức tham dự sự kiện do Đại sứ quán tổ chức để tìm hiểu sâu hơn về đất nước, con người Việt Nam. Khách tham dự bày tỏ ấn tượng với thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, mong muốn được khám phá các thắng cảnh nổi tiếng ở ba miền nước ta và tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Ông Bland đã bắt đầu công việc này từ khoảng 25 năm trước. Things to do mang lại cơ hội cho các chuyên gia trẻ trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, xuất thân khác nhau được gặp gỡ và trải nghiệm khám phá các đại sứ quán các nước tại thủ đô Washington. Ý tưởng thực sự là giới thiệu cho các thành viên của Things to do về văn hóa của mỗi quốc gia và điều tuyệt vời thứ hai sau đó là lên máy bay, thực sự bay đến quốc gia đó để khám phá, trải nghiệm và tìm hiểu cơ hội làm ăn. Quan khách thích thú thưởng thức món nem, phở và bún bò Huế. (Ảnh: Kiều Trang/Vietnam+) Sự kiện quảng bá tổng hợp do Đại sứ quán tổ chức đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với quan khách, là một trong những điểm nhấn quan trọng của loạt các hoạt động ngoại giao văn hóa năm 2024, tiền đề cho các sự kiện của năm kỷ niệm 30 năm quan hệ hai nước vào năm 2025. Theo Vietnamplus.vn https://www.vietnamplus.vn/quang-ba-lan-toa-hinh-anh-dat-nuoc-van-hoa-con-nguoi-viet-nam-tai-my-post987704.vnp