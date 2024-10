Quân sự thế giới hôm nay (9-10): Ấn Độ ra mắt bản nâng cấp nội địa hóa xe tăng T-90

Quân sự thế giới hôm nay (9-10) có những nội dung sau: Ấn Độ ra mắt bản nâng cấp nội địa hóa xe tăng T-90, Kalashnikov sản xuất tiểu liên AM-17 quy mô lớn, Na Uy sẽ hoàn thành kế hoạch mua sắm tiêm kích F-35A vào năm 2025. Ấn Độ ra mắt bản nâng cấp nội địa hóa xe tăng T-90 Theo Army Recognition, Lục quân Ấn Độ vừa chính thức cho ra mắt xe tăng T-90 Bhishma Mk-3, bản nâng cấp nội địa hóa hoàn chỉnh đầu tiên của xe tăng T-90, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng tăng thiết giáp và khẳng định năng lực tự chủ của Ấn Độ trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Nỗ lực hiện đại hóa xe tăng T-90 của Ấn Độ là một phần trong chương trình hợp tác dài hạn với Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ

Phiên bản nâng cấp Mk-3 của xe tăng T-90 được thực hiện bởi chính các kỹ sư Ấn Độ tại Xưởng Căn cứ 505 ở Delhi Cantonment, với tỷ lệ nội địa hóa lên tới 83%, bao gồm cả động cơ. Điều này thể hiện rõ quyết tâm của Ấn Độ trong việc giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu các sản phẩm quốc phòng và từng bước tự chủ các dây chuyền sản xuất vũ khí. T-90 Bhishma Mk-3 sở hữu những cải tiến đáng kể về hỏa lực, khả năng phòng thủ và tính cơ động. Xe được trang bị pháo chính cỡ nòng 125mm 2A46M-5 với hệ thống nạp đạn tự động, súng máy đồng trục 7,62mm và tùy chọn súng máy phòng không 7,62mm điều khiển từ xa. Hệ thống ngắm bắn ảnh nhiệt do DRDO và Bharat Electronics Limited phát triển cho phép phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên tới 8km, cả ngày lẫn đêm. Hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số và hệ thống theo dõi mục tiêu tự động giúp tăng độ chính xác và tốc độ bắn. T-90 Bhishma Mk-3 được bảo vệ bởi giáp phản ứng nổ Kontakt-5, hệ thống bảo vệ điện tử trên bộ LEDS-150 của Saab và hệ thống bảo vệ chống lại các mối đe dọa hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân, giúp tăng cường khả năng sống sót trên chiến trường. Quá trình nâng cấp bao gồm việc tháo dỡ hoàn toàn xe tăng, kiểm tra kỹ lưỡng, sửa chữa và thử nghiệm từng bộ phận. Hơn 200 cụm chi tiết chính và phụ đã được tháo rời và lắp ráp lại bằng kỹ thuật chính xác và thiết bị chuyên dụng từ nhà sản xuất ban đầu của Nga. Quá trình nâng cấp được thực hiện tại Xưởng Căn cứ 505 ở bang Delhi. Ảnh: Lục quân Ấn Độ Nỗ lực hiện đại hóa T-90 là một phần trong chiến lược "thập kỷ chuyển đổi" của Lục quân Ấn Độ, nhằm củng cố khả năng tác chiến bằng cách sử dụng các giải pháp trong nước. Điều này giúp Ấn Độ chủ động hơn trong việc bảo trì và nâng cấp xe tăng, không cần phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ nước ngoài. Song song với việc nâng cấp T-90, Ấn Độ cũng đang phát triển xe tăng hạng nhẹ Zorawar, được thiết kế để triển khai nhanh chóng ở vùng núi. Dự án này do DRDO hợp tác với Larsen & Toubro thực hiện, dự kiến sẽ cho ra mắt 354 chiếc Zorawar vào năm 2027. Việc nâng cấp thành công T-90 Bhishma Mk-3 và phát triển xe tăng hạng nhẹ Zorawar là minh chứng cho nỗ lực của Lục quân Ấn Độ trong việc hiện đại hóa lực lượng, tăng cường khả năng tự chủ về quốc phòng và sẵn sàng đối phó với các thách thức an ninh trong khu vực. Kalashnikov sản xuất tiểu liên AM-17 quy mô lớn Công ty Kalashnikov của Nga đang chuẩn bị cho việc sản xuất hàng loạt súng tiểu liên AM-17 vào năm 2025. Đây là loại tiểu liên thế hệ mới, được phát triển dựa trên kinh nghiệm tác chiến đặc nhiệm và tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất, hứa hẹn sẽ thay thế mẫu súng AKS-74U đã lỗi thời. Hệ thống ổn định và kiểm soát lực giúp AM-17 tăng độ chính xác khi bắn, ngay cả ở chế độ tự động. Ảnh: Bulgarian Military Với trọng lượng chỉ khoảng 2,5kg và chiều dài 750mm, súng tiểu liên AM-17 rất cơ động và dễ dàng sử dụng trong không gian hẹp. Phiên bản AMB-17 được tích hợp thêm bộ giảm thanh, giúp tăng cường khả năng tác chiến bí mật. Sử dụng đạn 5,45x39mm, AM-17 sở hữu hỏa lực mạnh mẽ với khả năng xuyên giáp tốt. Hệ thống ổn định và kiểm soát lực giúp tăng độ chính xác khi bắn, ngay cả ở chế độ tự động. Thiết kế dạng module cho phép thay đổi nhanh chóng vị trí đầu nòng và gắn thêm các phụ kiện như kính ngắm, đèn laser, đèn chiến thuật, giúp AM-17 dễ dàng thích ứng với nhiều tình huống chiến đấu khác nhau. Băng đạn 30 viên được thiết kế hiện đại, đảm bảo việc nạp đạn nhanh chóng và hiệu quả. AM-17 được phát triển dựa trên những ý tưởng tiên phong của nhà thiết kế súng nổi tiếng Yevgeny Dragunov, cha đẻ của súng bắn tỉa SVD huyền thoại. Hệ thống trích khí được cải tiến từ các mẫu súng của Kalashnikov trước đây, giúp giảm độ giật, tăng độ chính xác và kéo dài tuổi thọ của vũ khí. Thiết kế công thái học mang lại sự thoải mái cho xạ thủ khi sử dụng trong thời gian dài. Với những tính năng ưu việt, AM-17 sẽ được trang bị cho các lực lượng đặc biệt của Nga, bao gồm lực lượng đặc nhiệm hoạt động trong môi trường đô thị phức tạp, cảnh sát, lực lượng an ninh nội bộ, và lính dù. Na Uy sẽ hoàn thành kế hoạch mua sắm tiêm kích F-35A vào năm 2025 Quốc hội Na Uy vừa phê duyệt khoản chi ngân sách trị giá 1,24 tỷ Euro cho mục tiêu hoàn thành chương trình tiêm kích tàng hình F-35A, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng Không quân và nâng cao năng lực quốc phòng của nước này. Cho đến nay, 40 chiếc F-35A đã được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Na Uy, trong đó có 34 chiếc đóng tại Na Uy và 6 chiếc đang ở Mỹ để phục vụ huấn luyện phi công và nhân viên mặt đất. Ảnh: Bộ Quốc phòng Na Uy Với việc 12 chiếc F-35A cuối cùng dự kiến sẽ được bàn giao vào năm 2025, Na Uy phấn đấu đạt năng lực tác chiến đầy đủ cho toàn bộ đội bay 52 chiếc F-35A vào cùng thời gian đó. Khoản chi 1,24 tỷ Euro sẽ được sử dụng để mua sắm tên lửa tầm xa, nâng cấp máy bay F-35 và các hệ thống vũ khí hỗ trợ khác. Gói nâng cấp cũng bao gồm việc tích hợp tên lửa hành trình JSM (do hãng Kongsberg Defence and Aerospace phát triển) lên những chiếc F-35. JSM là loại vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa, được thiết kế để chống hạm và tấn công mặt đất, giúp tiêm kích F-35 tăng cường khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa mà vẫn duy trì khả năng “tàng hình.” Ngoài ra, những chiếc F-35A của Na Uy sẽ được trang bị tên lửa AIM-9X Sidewinder và AIM-120 AMRAAM cho các hoạt động tác chiến tầm gần và tầm trung, pháo 25mm GAU-22/A để yểm trợ hỏa lực trên không tầm gần, cùng nhiều loại bom dẫn đường chính xác như JDAM và SDB. Chương trình F-35 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc hiện đại hóa không quân Na Uy, thay thế đội bay 72 chiếc F-16A/B đã cũ. Hiện tại, 40 chiếc F-35A đã được bàn giao cho Không quân Na Uy, trong đó 34 chiếc đóng tại Na Uy và 6 chiếc đang ở Mỹ để phục vụ huấn luyện phi công và nhân viên mặt đất. 12 chiếc còn lại dự kiến sẽ được bàn giao vào mùa hè năm 2025. Na Uy nhận được 3 chiếc F-35 đầu tiên vào tháng 11-2017 và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ vào tháng 11-2019. Từ tháng 1-2022, F-35A của Na Uy đã được triển khai trong vai trò Cảnh báo phản ứng nhanh tại Căn cứ Không quân Evenes, sẵn sàng ứng phó với các vụ xâm nhập không phận trái phép. Ngoài chương trình tiêm kích F-35, Na Uy còn mua sắm các hệ thống phòng không NASAMS 3, máy bay tuần tra - trinh sát hàng hải P-8A Poseidon và trực thăng MH-60R Seahawk để tăng cường khả năng phòng thủ trên không, trên biển và bảo vệ bờ biển. Chương trình F-35 của Na Uy dự kiến sẽ kéo dài đến năm 2054, với tổng chi phí ước tính lên tới 33,884 tỷ Euro. Theo đó, Na Uy cũng đang lên kế hoạch nâng cấp F-35 trong tương lai, tập trung vào việc cải thiện khả năng tàng hình, hệ thống tác chiến điện tử và thông tin liên lạc, đảm bảo khả năng tương thích với các lực lượng của NATO. TRUNG THÀNH (tổng hợp)