Quân sự thế giới hôm nay (8-12): Máy bay chiến đấu tàng hình mới của Nga sắp lộ diện

Quân sự thế giới hôm nay (8-12) có những nội dung sau: Máy bay chiến đấu tàng hình mới của Nga sắp lộ diện; Đan Mạch và Thụy Điển mua xe chiến đấu bộ binh CV9035 MkIIIC; Australia thử nghiệm hệ thống phòng thủ bờ biển StrikeMaster. * Máy bay chiến đấu tàng hình mới của Nga sắp lộ diện Sergey Korotkov, một quan chức cấp cao của Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) Nga, mới đây đã tiết lộ với hãng thông tấn TASS rằng dự án máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm của Nga, Su-75 Checkmate, đang trong giai đoạn phát triển nâng cao. Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ tiếp theo Su-75 Checkmate của Nga. Ảnh: Bulgarian Military

Mặc dù vẫn còn chưa có nhiều thông tin chi tiết về chiến đấu cơ này nhưng Korotkov đã nhấn mạnh tham vọng của Moscow trong việc vượt qua các khả năng hiện tại, đặc biệt là vượt qua Su-57 Felon, loại máy bay đã được Quân đội Nga sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Su-75 có thể sẽ đại diện cho sự phát triển vượt bậc trong công nghệ tàng hình của Nga. Checkmate sẽ đáp ứng "các tiêu chuẩn cao" của Không quân Nga và dự kiến sẽ được trình làng sớm nhất vào quý I năm 2025. Thông tin ban đầu cho thấy Su-75 sẽ có khả năng tàng hình được cải thiện đáng kể so với Su-57. Máy bay này được cho là gần như vô hình trước các hệ thống radar. Su-75 Checkmate là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 một động cơ của Nga lần đầu được UAC công bố vào năm 2021. Thiết kế của nó nhấn mạnh vào khả năng tàng hình và cơ động cao, dự kiến sẽ được sử dụng ở cả cấu hình truyền thống và không người lái. Theo các nguồn tin của Nga, máy bay dự kiến sẽ được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động AESA, hệ thống nhắm mục tiêu quang điện tử tiên tiến và các mô-đun chiến đấu tự động hóa cao. Các báo cáo cho thấy Su-75 có thể sẽ mang theo tới 7 tấn vũ khí, bao gồm tên lửa không đối không và không đối đất thế hệ tiếp theo, được đặt trong các khoang trong máy bay để giảm thiểu phản xạ tín hiệu radar. Nền tảng này được cho là sử dụng động cơ Izdeliye 30 hoặc một mẫu tương tự. Một trong những điểm đáng chú ý của Su-75 là phương pháp phát triển mô-đun của máy bay, cho phép tùy chỉnh thiết bị dựa trên từng yêu cầu cụ thể. * Đan Mạch và Thụy Điển mua xe chiến đấu bộ binh CV9035 MkIIIC Đan Mạch và Thụy Điển đang hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình bằng cách mua CV9035 MkIIIC - một trong những xe chiến đấu bộ binh (IFV) tiên tiến nhất thế giới. Thỏa thuận này nhằm mục đích tăng cường năng lực quốc phòng của cả hai quốc gia để giải quyết các thách thức an ninh đang phát triển. CV9035 MkIIIC được phát triển theo cùng tiêu chuẩn tiên tiến như chương trình nâng cấp giữa vòng đời CV90 mới nhất của Hà Lan. Ảnh: Dutch MoD Theo đó, Đan Mạch sẽ mua 115 CV9035 MkIIIC mới, trong khi Thụy Điển mua 50 xe. Thỏa thuận này cũng bao gồm khoản tài trợ từ cả hai quốc gia để chuyển giao thêm CV9035 MkIIIC cho Ukraine, phản ánh cam kết chung trong việc hỗ trợ an ninh khu vực. Tổng giá trị của thỏa thuận ước tính là 2,5 tỷ USD, bao gồm phụ tùng thay thế, hậu cần, hỗ trợ và các gói đào tạo. CV9035 MkIIIC là phiên bản mới nhất và tiên tiến nhất của dòng CV90, nổi bật với nhiều chức năng nâng cao, khả năng sống sót và thích ứng với môi trường chiến đấu hiện đại. Được trang bị pháo tự động Bushmaster III 35mm, CV9035 MkIIIC cung cấp hỏa lực vượt trội, có khả năng tấn công nhiều loại mục tiêu, bao gồm xe bọc thép, bộ binh và các mối đe dọa trên không bay thấp. Pháo tự động hỗ trợ đạn lập trình tiên tiến, cho phép người vận hành điều chỉnh theo từng tình huống cụ thể; hệ thống điều khiển hỏa lực và cảm biến tiên tiến, bao gồm camera ảnh nhiệt, tầm nhìn đêm và bộ đo khoảng cách bằng laser. Các hệ thống này đảm bảo việc bắt mục tiêu chính xác và đảm bảo phương tiện có thể tham chiến trong nhiều điều kiện khác nhau, ngay cả khi xe đang di chuyển. CV9035 MkIIIC tích hợp hệ thống bảo vệ chủ động Iron Fist (APS), giúp tăng cường khả năng sống sót. APS có khả năng phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các mối đe dọa đang đến gần, như tên lửa chống tăng và rocket. Hệ thống này, kết hợp với lớp giáp mô-đun và khả năng chống mìn tiên tiến, đảm bảo khả năng phòng thủ mạnh mẽ trước nhiều mối đe dọa, bao gồm cả thiết bị nổ tự chế. Tính cơ động là một điểm mạnh khác của CV9035 MkIIIC. Hệ thống truyền động nâng cấp và hệ thống treo tiên tiến mang lại hiệu suất vượt địa hình tuyệt vời, cho phép xe vượt qua các địa hình khó khăn như tuyết, bùn và địa hình gồ ghề trong khi vẫn duy trì tốc độ trên 70km/giờ. * Australia thử nghiệm hệ thống phòng thủ bờ biển StrikeMaster Theo ABC News, Quân đội Australia đang thúc đẩy kế hoạch tích hợp StrikeMaster, một hệ thống phóng tên lửa nội địa gắn trên xe Bushmaster, để nâng cao khả năng tấn công tầm xa của nước này. StrikeMaster được trang bị tên lửa tấn công hải quân (NSM), một loại vũ khí dẫn đường chính xác có khả năng tấn công mục tiêu ở phạm vi hơn 250km. Ảnh: Thales

StrikeMaster được trang bị tên lửa tấn công hải quân (NSM), một loại vũ khí dẫn đường chính xác có khả năng tấn công mục tiêu ở tầm xa hơn 250km. Tên lửa được thiết kế để tấn công cả mục tiêu trên bộ và trên biển. Tên lửa NSM do Kongsberg Defense & Aerospace ở Na Uy phát triển và đi vào hoạt động vào năm 2012. Nó được chế tạo bằng vật liệu giúp giảm khả năng hiển thị của radar và có đầu đạn vỏ titan để nhắm mục tiêu chính xác. Ban đầu được tích hợp vào các khinh hạm lớp Fridtjof Nansen và tàu hộ tống lớp Skjold của Na Uy, NSM sau đó cũng đã được lực lượng tên lửa bờ của Ba Lan, Mỹ và Australia sử dụng. Tính linh hoạt của tên lửa cho phép sử dụng trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm tàu hải quân và hệ thống trên bộ. NSM sử dụng hệ thống dẫn đường GPS, công nghệ theo dõi địa hình và đầu dò hồng ngoại hình ảnh để nhận dạng và tấn công mục tiêu tự động. Tên lửa được thiết kế để bay ở độ cao thấp nhằm tránh bị phát hiện và tránh các biện pháp đối phó. Tại Ba Lan, lực lượng tên lửa bờ triển khai NSM từ các bệ phóng di động được hỗ trợ bởi radar và xe chỉ huy, cho phép tạo ra một hệ thống phòng thủ theo mạng lưới. Tên lửa cũng đã được điều chỉnh cho tác chiến trên bộ. StrikeMaster và các hệ thống tương tự đang được đánh giá như một phần của chiến lược nhằm tăng cường thế trận phòng thủ của Australia. Các sáng kiến này nhằm cải thiện khả năng ứng phó của quốc gia này với các thách thức về an ninh khu vực thông qua việc tích hợp các hệ thống và công nghệ tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. QUỲNH OANH (tổng hợp)