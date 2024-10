Quân sự thế giới hôm nay (6-10): Nga sẽ hoàn tất bàn giao S-400 cho Ấn Độ vào năm 2025

Quân sự thế giới hôm nay (6-10) có những nội dung sau: Nga sẽ hoàn tất bàn giao hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ vào năm 2025, KAI xác nhận sản xuất máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50PL cho Ba Lan, Anh hạ thủy tàu ngầm lớp Astute mới nhất. * Nga sẽ hoàn tất bàn giao hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ vào năm 2025 Theo tờ The New Indian Express của Ấn Độ, Nga hứa sẽ chuyển giao 2 hệ thống phòng không S-400 cuối cùng cho Ấn Độ vào năm 2025. Hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ảnh: Defence Blog

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ấn Độ về việc cung cấp 5 hệ thống tên lửa phòng không S-400 đã bắt đầu từ năm 2015 khi chính phủ Ấn Độ để mắt tới hệ thống phòng không mới nhất lúc bấy giờ của Nga. S-400 được biết đến với hệ thống radar tiên tiến và khả năng tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi lên tới 400km. Đây sẽ là một vũ khí quan trọng trong quá trình hiện đại hóa quốc phòng của Ấn Độ. Năm 2018, Moscow ký thỏa thuận trị giá 5,43 tỉ USD nhằm cung cấp 5 hệ thống S-400 cho New Delhi. Năm 2021, Ấn Độ đã nhận 3 tổ hợp và triển khai chúng ở các khu vực chiến lược phía Đông và phía Tây để tăng cường khả năng phòng không trước các mối đe dọa tiềm tàng. Theo hợp đồng chính thức, Nga sẽ hoàn tất bàn giao 5 hệ thống S-400 vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, tháng 3 năm ngoái, Không quân Ấn Độ cho biết cuộc xung đột ở Ukraine đang làm chậm quá trình chuyển giao của Nga và việc giao hàng dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Mới đây, tại cuộc họp báo thường niên trước ngày kỷ niệm 92 ngày thành lập Không quân Ấn Độ, Tư lệnh Không quân AP Singh cho biết, họ sẽ tiếp nhận 2 hệ thống S-400 cuối cùng trong năm 2025. Là một trong những hệ thống phòng không tầm xa tiên tiến nhất trên thế giới, S-400 được thiết kế để phát hiện, theo dõi và tiêu diệt máy bay, máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình ở phạm vi lên đến 400km và ở độ cao lên đến 30km. Hệ thống có thể tấn công đồng thời 80 mục tiêu cùng lúc bằng nhiều loại tên lửa, tạo ra lá chắn phòng thủ nhiều lớp. Với hệ thống radar tiên tiến, S-400 có thể phát hiện máy bay tàng hình và các mục tiêu tầm thấp khác. Ngoài ra, hệ thống này có thể nhanh chóng triển khai và tái triển khai đến nhiều địa điểm khác nhau khi cần. *KAI xác nhận sản xuất máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50PL cho Ba Lan Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) xác nhận đang sản xuất máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50PL Block 20 cho Ba Lan và chiếc đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển giao vào năm 2025. Là sản phẩm hợp tác giữa KAI và Lockheed Martin, FA-50PL Block 20 được thiết kế riêng cho Lực lượng vũ trang Ba Lan với nhiều nâng cấp đáng kể so với các phiên bản trước. Ảnh: Bulgarian Military

Theo KAI, FA-50PL Block 20 sẽ hỗ trợ các phiên bản mới nhất của tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng đang phát triển để tích hợp tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM trên máy bay chiến đấu này. FA-50PL Block 20 được coi là mẫu máy bay tiên tiến nhất trong dòng máy bay FA-50. Phiên bản này được trang bị radar RTX PhantomStrike tiên tiến, hệ thống ngắm bắn Sniper với tùy chọn ngắm bắn bằng laser và hệ thống Data Link 16, giúp tăng cường khả năng hoạt động. Là sản phẩm hợp tác giữa KAI và Lockheed Martin, FA-50PL Block 20 được thiết kế riêng cho Lực lượng vũ trang Ba Lan với nhiều nâng cấp đáng kể so với các phiên bản trước. Với tổng chiều dài khoảng 13,14m, FA-50PL Block 20 được chế tạo để mang lại sự nhanh nhẹn và hỗ trợ nhanh chóng các hoạt động tác chiến. Sải cánh của máy bay rộng khoảng 9,45m, mang lại tính khí động học và độ ổn định trong nhiều tình huống chiến đấu khác nhau. Với chiều cao 4,82m, máy bay có đủ sự linh hoạt để thực hiện các nhiệm vụ như hỗ trợ trên không, trinh sát và đánh chặn. FA-50PL Block 20 có trọng lượng rỗng khoảng 6,5 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa là 12,3 tấn. Được trang bị động cơ phản lực General Electric F404-GE-102 mạnh mẽ, máy bay có thể đạt tốc độ lên tới 1.837km/giờ. Bên cạnh đó, máy bay còn được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, bao gồm radar mảng pha chủ động AESA, hệ thống điều khiển vũ khí tích hợp cùng bộ định vị và liên lạc hiện đại. Điều này giúp máy bay có thể thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ các hoạt động không chiến và hỗ trợ lực lượng mặt đất đến đánh chặn các mục tiêu của đối phương. * Anh hạ thủytàu ngầm lớp Astute mới nhất Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Anh công bố, mới đây, Hải quân Hoàng gia đã hạ thủy tàu ngầm lớp Astute mới nhất HMS Agamemnon tại xưởng đóng tàu của BAE Systems ở Barrow. Tàu ngầm lớp Astute HMS Agamemnon của Hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh: British MoD

Đây là chiếc thứ 6 trong số 7 tàu ngầm lớp Astute đang được chế tạo cho Hải quân Hoàng gia Anh. Tàu có chiều dài 97m và lượng giãn nước 7.400 tấn. Được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk và khả năng thu thập thông tin tình báo tiên tiến, HMS Agamemnon sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lực lượng răn đe hạt nhân và các nhóm tấn công tàu sân bay của Anh trước các mối đe dọa, đồng thời có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác lực lượng trên bộ khi cần thiết. QUỲNH OANH (tổng hợp)