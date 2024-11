Quân sự thế giới hôm nay (5-11): Pháo tự hành của Nga được trang bị đạn dẫn đường

Quân sự thế giới hôm nay (5-11) có những nội dung sau: Pháo tự hành của Nga được trang bị đạn pháo dẫn đường; LIG Nex1 và KAI thúc đẩy dự án máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6; Austal hoàn tất việc bàn giao tàu tuần tra lớp Cape thứ 8 cho Hạm đội Hải quân Australia. * Pháo tự hành của Nga được trang bị đạn dẫn đường Ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang tiến hành nghiên cứu lắp đặt đạn pháo dẫn đường chính xác cho pháo tự hành 2S42 Lotos. 2S42 Lotos là pháo tự hành do Viện Nghiên cứu cơ khí chính xác Trung ương (TsNIITochMash) thuộc tập đoàn Rostec của Nga phát triển. Ảnh: Kalashnikov

Được phát triển bởi Viện Nghiên cứu cơ khí chính xác Trung ương (TsNIITochMash) thuộc tập đoàn Rostec của Nga, loại đạn tiên tiến này có thể đạt tầm bắn 30km. Mặc dù thông tin chi tiết về giai đoạn thử nghiệm cuối cùng của loại đạn này và ngày hoàn thành dự kiến vẫn chưa được tiết lộ, nhưng đây được xem là một bước tiến đáng kể trong năng lực pháo binh của Nga. 2S42 Lotos là một hệ thống pháo tự hành được thiết kế có tính cơ động và linh hoạt cao do tương thích với nhiều loại đạn, từ đạn nổ mạnh đến đạn dẫn đường. Nhóm nghiên cứu tại TsNIItochmash cũng tiết lộ ý định trang bị pháo Lotos trên các nền tảng khác nhau, như xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và khung gầm bánh lốp. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuẩn hóa pháo tự hành Lotos tại nhiều đơn vị thuộc Lục quân Nga, tăng thêm tính linh hoạt trên nhiều địa hình chiến đấu khác nhau. Với cỡ nòng 120mm, Lotos có khả năng bắn 6-8 viên đạn mỗi phút, tầm bắn 13km, đảm bảo khả năng bắn phá nhanh và liên tục. Đây là điều rất quan trọng đối với các cuộc giao tranh cường độ cao. Pháo tự hành này có hệ thống tháp pháo xoay 360 độ, cho phép nhắm mục tiêu nhanh chóng mà không cần phải di chuyển xe. Mặc dù được trang bị lớp giáp mỏng, được thiết kế chủ yếu để chống lại hỏa lực vũ khí nhỏ và mảnh đạn pháo, nhưng Lotos còn được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động và các cảm biến tiên tiến, giúp tăng cường khả năng sống sót trên chiến trường. Hệ thống kiểm soát hỏa lực trên xe, kết hợp với các cảm biến quang điện tử và hồng ngoại chuyên dụng, hỗ trợ ngắm mục tiêu chính xác ngay cả trong điều kiện tầm nhìn thấp. Ngoài ra, Lotos còn được lắp đặt hệ thống liên lạc kỹ thuật số, cho phép chia sẻ thông tin thời gian thực với các đơn vị đồng minh và tạo điều kiện hỗ trợ hỏa lực phối hợp. * LIG Nex1 và KAI thúc đẩy dự án máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 Mới đây, công ty Hàn Quốc LIG Nex1 đã được chọn là nhà cung cấp thiết bị tác chiến điện tử và điện tử hàng không cho dự án máy bay chiến đấu KF-21, hiện đang được tập đoàn Korea Aerospace Industries (KAI) phát triển. Quan hệ đối tác này cho thấy tiềm năng hợp tác nâng cao trong phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Mặc dù KF-21 là máy bay chiến đấu thế hệ 4.5, nhưng tiêm kích này đã tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, với mục tiêu phát triển là hoàn thành phiên bản Block I vào năm 2026. Ảnh: Republic of Korea Air Force

KF-21 Boramae là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4.5 do Hàn Quốc phát triển, nhằm thay thế các mẫu cũ hơn như F-4 Phantom II và KF-5E/F trong Không quân Hàn Quốc, đồng thời tăng cường khả năng tự chủ về công nghệ quân sự. Máy bay kết hợp các tính năng thiết kế tiên tiến, bao gồm cấu hình cánh tam giác với cánh phụ để tăng tính linh hoạt và vật liệu composite để tối ưu hóa khả năng tàng hình thông qua vật liệu hấp thụ tín hiệu radar. Được trang bị động cơ F414-GE-400, KF-21 có thể đạt tốc độ tối đa Mach 1,8. Sử dụng radar mảng pha AESA tinh vi, hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại (IRST) cùng các hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến, máy bay có thể tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc, trong khi vẫn duy trì nhận thức tình huống. KF-21 có đến 10 điểm treo bên ngoài để mang theo nhiều loại tên lửa, như tên lửa không đối không AIM-9X, AIM-120 AMRAAM, Meteor và tên lửa phòng không IRIS-T. Bên cạnh đó, nhà sản xuất đang có ý tưởng thiết kế một khoang vũ khí bên trong cho các mẫu tiêm kích tương lai. Phiên bản Block I được tối ưu hóa cho các nhiệm vụ không đối không và các phiên bản tiếp theo dự kiến sẽ tích hợp các khả năng không đối đất mở rộng, hệ thống tự động và các tính năng tàng hình nâng cao. Mặc dù KF-21 là máy bay chiến đấu thế hệ 4.5, nhưng tiêm kích này đã tích hợp công nghệ tiên tiến, với mục tiêu là hoàn thành phiên bản Block I vào năm 2026. Các cải tiến trong tương lai sẽ tập trung vào khả năng tàng hình và chức năng AI, phù hợp với các tiêu chuẩn hiệu suất thế hệ thứ 6. Cách tiếp cận này, tận dụng các hệ thống hỗ trợ tự động và không người lái, có thể cung cấp cho KF-21 sức mạnh hoạt động tương đương với các nền tảng mới hơn. * Austal hoàn tất việc bàn giao tàu tuần tra lớp Cape thứ 8 cho Hạm đội Hải quân Australia Theo thông tin từ Austal, Austal Australia vừa bàn giao tàu tuần tra ADV Cape Schanck (313) cho Hải quân Hoàng gia Australia. Tàu tuần tra lớp Cape Evolved ADV Cape Schanck. Ảnh: Austal Đây là tàu tuần tra lớp Cape Evolved thứ 8 trong hợp đồng 10 tàu của dự án SEA1445-1 được trao cho Austal vào tháng 5-2020. Chương trình tàu tuần tra lớp Evolved Cape ban đầu đặt mục tiêu đóng 6 tàu tuần tra, nhưng đợt gia hạn vào năm 2022 và 2024 đã nâng đơn đặt hàng lên con số 10. Được đóng tại Xưởng đóng tàu Henderson của Austal ở Tây Australia, tàu tuần tra ADV Cape Schanck có chiều dài 58m và có sức chứa thủy thủ đoàn 32 người. Tàu được tích hợp các hệ thống thu thập thông tin tình báo tiên tiến, giúp nâng cao năng lực của Hải quân Hoàng gia Australia trong thực hiện các hoạt động an ninh hàng hải. Tàu tuần tra lớp Cape Evolved cũng được xem là một vũ khí quan trọng trong chiến lược an ninh quốc gia của Australia. QUỲNH OANH (tổng hợp)