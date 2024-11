Quân sự thế giới hôm nay (4-11): Nga ra mắt pháo phản lực Tornado-S mới

Quân sự thế giới hôm nay (4-11) có những nội dung sau: Nga giới thiệu pháo phản lực phóng loạt Tornado-S mới; Algeria mua radar chống pháo 1L260 Zoopark-1M của Nga; Phần Lan chuyển giao 1.200 súng trường tấn công AK 24 cho Thụy Điển. * Nga giới thiệu pháo phản lực phóng loạt Tornado-S mới Theo Defence Blog, Nga mới đây vừa công bố một đoạn phim giới thiệu hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S (MLRS) mới nhất - hệ thống được coi là “đối thủ đáng gờm” của pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) Mỹ. Pháo phản lực phóng loạt Tornado-S gồm 12 ống phóng cỡ nòng 300mm, tương thích với một loạt các tên lửa dẫn đường mới: 9M542, 9M544 và 9M549. Ảnh: The National Interest

Được phát triển như một phiên bản nâng cấp sâu của hệ thống pháo phản lực phóng loạt MB-30 Smerch có từ thời Liên Xô, Tornado-S được trang bị các loại tên lửa dẫn đường chính xác với hệ thống điều khiển được cải tiến. Ưu điểm vượt trội này khiến hệ thống trở thành hệ thống pháo phản lực phóng loạt tiên tiến nhất của Nga cho đến thời điểm hiện tại. Tornado-S có trọng lượng khoảng 25 tấn, gồm 12 ống phóng cỡ nòng 300mm. Hệ thống tương thích với một loạt các tên lửa dẫn đường mới: 9M542, 9M544 và 9M549. Trong đó, tên lửa 9M544 và 9M549 mang đầu đạn chùm; tên lửa 9M542 được trang bị đầu đạn nổ phân mảnh. Tên lửa có trọng lượng khoảng 150kg và có tầm bắn lên tới 120km. Chúng được phân biệt bằng các cánh điều khiển bay ở phần đầu, cho phép điều chỉnh đường bay giữa hành trình để cải thiện độ chính xác của mục tiêu. Không giống như các loại tên lửa không dẫn đường truyền thống, tên lửa sử dụng trên hệ thống Tornado-S được thiết kế để tấn công chính xác vào các mục tiêu đang hoạt động, tương tự như hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất. Tornado-S được tích hợp các công cụ điều hướng mới, bao gồm hệ thống định vị vệ tinh GLONASS và la bàn con quay hồi chuyển. Với các thiết bị này, Tornado-S có thể tìm kiếm vị trí, chuẩn bị và khai hỏa một cách độc lập. Bên cạnh đó, Tornado-S còn được trang bị bộ điều khiển hỏa lực cung cấp khả năng tự động xác định tọa độ của mục tiêu và thiết lập góc phóng. * Algeria mua radar chống pháo 1L260 Zoopark-1M của Nga Lực lượng vũ trang Algeria đã giới thiệu hệ thống radar chống pháo 1L260 Zoopark-1M mới mua của Nga trong một cuộc diễu binh quân sự kỷ niệm 70 năm Cách mạng Giải phóng Algeria, đánh dấu lần đầu tiên hệ thống radar tiên tiến này xuất hiện trước công chúng. Hệ thống radar hiện đại 1L260 Zoopark-1M của Nga. Ảnh: Army Recognition 1L260 Zoopark-1M là hệ thống radar phản pháo hiện đại do Nga thiết kế để nâng cao nhận thức chiến trường bằng cách phát hiện và định vị vị trí pháo binh, súng cối và bệ phóng tên lửa của đối phương. Được biết đến với độ chính xác và phạm vi quét rộng, Zoopark-1M có thể xác định và theo dõi vị trí pháo binh của đối phương ở khoảng cách lên tới 35km, cung cấp cho chỉ huy thông tin quan trọng để phối hợp thực hiện các cuộc phản công nhanh chóng và hiệu quả. Được trang bị các thuật toán tiên tiến và có khả năng hoạt động trong điều kiện tác chiến điện tử phức tạp, Zoopark-1M có thể xác định nhiều mục tiêu cùng lúc, mang lại lợi thế vượt trội trước các mối đe dọa từ pháo binh và tên lửa thông thường. Khả năng theo dõi quỹ đạo và tính toán điểm chạm của hệ thống cho phép Zoopark-1M cung cấp nhận thức tình huống quan trọng và ưu thế chiến thuật, đảm bảo vô hiệu hóa nhanh chóng hỏa lực của đối phương. Trong những năm gần đây, Algeria đang tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư quốc phòng trong khi vẫn duy trì mối quan hệ quân sự với Nga. Việc mua lại Zoopark-1M nhấn mạnh nỗ lực nâng cao năng lực của Algeria trong việc chống lại các mối đe dọa pháo binh hiện đại và tăng cường an ninh biên giới. * Phần Lan chuyển giao 1.200 súng trường tấn công AK 24 cho Thụy Điển Theo Bulgarian Military, công ty Phần Lan SAKO đã chuyển giao 1.200 súng trường tấn công AK 24 cho Lực lượng vũ trang Thụy Điển, đánh dấu sự khởi đầu trong quá trình hiện đại hóa vũ khí của quốc gia này. Trung đoàn Nam Scania P7 của Thụy Điển thử nghiệm súng AK 24 để xác minh độ an toàn, độ bền, công thái học của súng trong quá trình sử dụng. Ảnh: Armén Số súng trường này sẽ trải qua các cuộc kiểm tra chất lượng nội bộ nghiêm ngặt, nếu thành công, chúng sẽ chính thức được đưa vào sử dụng vào cuối năm nay. Ngoài ra, dự kiến cũng sẽ có khoảng 7.300 khẩu AK 24 mới được chuyển giao cho Thụy Điển vào cuối năm để trang bị cho lục quân và các đơn vị cơ giới của thủy quân lục chiến. AK 24 được thiết kế dựa trên súng trường SAKO M23 của Phần Lan, tuy nhiên chúng khác nhau về thông số kỹ thuật. AK 24 dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng với hai phiên bản khác nhau, AK 24A với nòng có chiều dài 292mm và AK 24B nòng 368mm. Chúng đều sử dụng đạn NATO 5,56×45mm, khác với đạn NATO 7,62×51mm của SAKO M23. Do đó, AK 24 có sự khác biệt về các phụ kiện như điểm ngắm, báng súng, cảm biến ngắm laser… Ngoài ra, AK 24 còn có nhiều cải tiến mới giúp tăng độ chính xác và hiệu quả bắn, đặc biệt là ở tầm trung. Loại súng này cũng có độ giật giảm và thời gian phản ứng nhanh hơn. Đạn 5,56×45mm mang lại tầm bắn vượt trội, điều này rất cần thiết trong các tình huống chiến đấu hiện đại, khi độ chính xác là tối quan trọng. QUỲNH OANH (tổng hợp)