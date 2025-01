Quân sự thế giới hôm nay (4-1): Mỹ thử nghiệm máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider

Quân sự thế giới hôm nay (4-1) có những nội dung sau: Nga hiện đại hóa xe bọc thép KamAZ-43269 Vystrel; hải quân Ấn Độ chuẩn bị tiếp nhận công nghệ ngư lôi tiên tiến và AIP; máy bay ném bom tàng hình thế hệ tiếp theo B-21 Raider của Mỹ đang trong chiến dịch thử nghiệm. * Nga hiện đại hóa xe bọc thép KamAZ-43269 Vystrel Xe bọc thép KamAZ-43269 Vystrel vừa trải qua quá trình hiện đại hóa để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của chiến trường đương đại. Mới đây, những hình ảnh về mẫu xe được nâng cấp này đã được công bố, nổi bật với nhiều hệ thống tiên tiến giúp nâng cao khả năng hoạt động của xe. Xe bọc thép KamAZ-43269 Vystrel. Ảnh: Strategic Bureau

Vystrel hiện được trang bị hệ thống tác chiến điện tử (EW), bảo vệ chống máy bay không người lái và lớp giáp bổ sung làm từ vật liệu băng tải. Xe có cấu hình bên trong riêng biệt, được chia thành khoang động cơ và khoang kết hợp cho kíp lái và binh lính. Những bổ sung này nhằm mục đích mang lại sự linh hoạt và an toàn hơn cho binh lính trong các tình huống chiến đấu. Hệ thống bảo vệ chống máy bay không người lái đóng vai trò quan trọng trong việc giúp xe có thể phòng thủ trước các nền tảng không người lái trong các khu vực xung đột. Hơn nữa, việc tích hợp các hệ thống tác chiến điện tử giúp tăng cường khả năng phá vỡ hệ thống liên lạc và điều khiển của đối phương, một vũ khí quan trọng trong việc chiếm ưu thế trên chiến trường. Vystrel nổi bật nhờ các thông số kỹ thuật kết hợp giữa độ chắc chắn, tính cơ động và khả năng hoạt động trong điều kiện chiến đấu hiện đại. Trọng lượng 10,8 tấn đủ nhẹ để có thể cơ động trong khi vẫn được bọc thép an toàn để chống chịu va đập và bảo vệ hiệu quả cho kíp lái. Lớp giáp của Vystrel được thiết kế để chống lại hỏa lực của vũ khí nhỏ và mảnh đạn pháo, tạo sự cân bằng giữa khả năng bảo vệ và trọng lượng, cho phép xe vừa cơ động linh hoạt vừa đảm bảo an toàn cho kíp lái và binh lính. Với tốc độ tối đa 100km/giờ, Vystrel có thể di chuyển nhanh qua nhiều loại địa hình và phạm vi hoạt động là 1.100km. Việc hiện đại hóa Vystrel nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của việc bảo vệ binh lính trước các mối đe dọa điện tử và máy bay không người lái, đồng thời củng cố phương tiện như một nền tảng linh hoạt và đáng tin cậy trên chiến trường hiện đại. * Hải quân Ấn Độ chuẩn bị tiếp nhận công nghệ ngư lôi tiên tiến và AIP Theo Amry Recognition, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ký 2 hợp đồng quan trọng trị giá khoảng 345,42 triệu USD nhằm tích hợp hệ thống đẩy không phụ thuộc vào không khí (AIP) và ngư lôi hạng nặng điện tử (EHWT) trên tàu ngầm lớp Kalvari. Hải quân Ấn Độ chuẩn bị tiếp nhận công nghệ ngư lôi tiên tiến và AIP. Ảnh: Army Recognition Công nghệ AIP nội địa do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển, giúp tăng cường khả năng chịu đựng dưới nước của tàu ngầm bằng cách cho phép chúng hoạt động mà không cần nổi lên trong thời gian dài. Công nghệ động cơ đẩy không phụ thuộc không khí (AIP) đại diện cho sự tiến bộ trong thiết kế tàu ngầm, cho phép tàu ngầm hoạt động mà không cần nổi lên hoặc sử dụng ống thở để tiếp cận oxy trong khí quyển. Khả năng này giúp tăng cường khả năng tàng hình và phạm vi hoạt động của tàu ngầm. Hệ thống AIP cho phép tàu ngầm ở dưới nước trong thời gian dài bằng cách sử dụng các nguồn năng lượng thay thế. Trong số các công nghệ phổ biến nhất là động cơ Stirling, pin nhiên liệu và hệ thống dựa trên bioethanol. Động cơ Stirling, giống như động cơ trên tàu ngầm lớp Gotland của Thụy Điển, đốt oxy lỏng và dầu diesel để tạo ra năng lượng, cung cấp thời gian hoạt động dưới nước trong nhiều tuần. Hệ thống pin nhiên liệu, như trên tàu ngầm Type 212A của Đức, dựa vào phản ứng hóa học giữa hydro và oxy để tạo ra điện, đảm bảo hoạt động tĩnh lặng. Tại Ấn Độ, tàu ngầm lớp Kalvari sẽ được trang bị hệ thống AIP do nước này tự phát triển trong quá trình nâng cấp giữa vòng đời, bắt đầu với tàu INS Kalvari vào năm 2025. Việc áp dụng công nghệ AIP mang lại một số lợi thế, bao gồm khả năng lặn kéo dài, khả năng tàng hình được cải thiện và tính linh hoạt cao hơn. Bằng cách giảm thiểu nhu cầu nổi lên mặt nước, các hệ thống này làm giảm nguy cơ bị phát hiện và cải thiện hiệu quả nhiệm vụ. * Máy bay ném bom tàng hình thế hệ tiếp theo B-21 Raider của Mỹ đang trong chiến dịch thử nghiệm Ba máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider của không quân Mỹ đang tiến hành kết hợp thử nghiệm bay và thử nghiệm trên mặt đất để đảm bảo cho việc triển khai hoạt động trong tương lai. Cột mốc này nhấn mạnh tiến độ ổn định của chương trình B-21, được coi là nền tảng cho khả năng tấn công tầm xa trong tương lai của không quân Mỹ. Máy bay ném bom tàng hình thế hệ tiếp theo B-21 Raider đang trong quá trình thử nghiệm toàn diện tại Căn cứ Không quân Edwards, California. Ảnh: U.S. DoD B-21 Raider là máy bay ném bom chiến lược tầm xa thế hệ tiếp theo được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi của chiến tranh hiện đại. Máy bay này sẽ thay thế các nền tảng cũ như B-1 Lancer và B-2 Spirit, vốn đã đóng vai trò là “xương sống” của đội máy bay ném bom không quân Mỹ trong nhiều thập kỷ. Raider hiện thân cho một loạt các công nghệ tiên tiến. Khả năng tàng hình của máy bay cho phép nó xâm nhập vào các không phận được bảo vệ nghiêm ngặt, trong khi thiết kế kiến trúc mở vẫn đảm bảo có thể tích hợp liền mạch các công nghệ mới nổi theo thời gian. Được trang bị để mang cả tải trọng thông thường và hạt nhân, máy bay ném bom B-21 là một phần quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa bộ ba hạt nhân của Lầu Năm Góc, đảm bảo cho Mỹ duy trì khả năng răn đe đáng tin cậy và thích ứng trong môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp. Hiện tại, chiếc B-21 Raider đầu tiên, được gọi là T-1, đang được thử nghiệm bay tại Căn cứ Không quân Edwards (AFB). Các thử nghiệm này rất cần thiết để đánh giá hiệu suất khí động học, khả năng tàng hình và hệ thống điện tử hàng không tiên tiến của máy bay ném bom trong điều kiện thực tế. Trong khi đó, hai máy bay ném bom B-21 khác đang tham gia thử nghiệm trên mặt đất, bao gồm các thử nghiệm về tính toàn vẹn của cấu trúc; thử nghiệm tích hợp hệ thống để đảm bảo tính tương thích; chức năng của các công nghệ trên máy bay và khả năng mang theo vũ khí. QUỲNH OANH (tổng hợp)