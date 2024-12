Quân sự thế giới hôm nay (31-12): Nga lắp giáp gỗ trên xe bọc thép MT-LB

Quân sự thế giới hôm nay (31-12) có những nội dung sau: Không quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp nhận máy bay chiến đấu không người lái tàng hình Anka-3 đầu tiên; Nga lắp giáp gỗ trên xe bọc thép MT-LB; Mỹ tăng cường khả năng tác chiến chống tàu ngầm với ngư lôi hạng nhẹ MK 54. * Không quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp nhận máy bay chiến đấu không người lái tàng hình Anka-3 đầu tiên Không quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) tàng hình Anka-3 đầu tiên từ Turkish Aerospace Industries (TAI), đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống máy bay không người lái nội địa của quốc gia này. Anka-3 là máy bay chiến đấu không người lái tàng hình tiên tiến của Thổ Nhĩ Kỳ, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tấn công chính xác. Ảnh: Army Recognition

Anka-3 được thiết kế để trở thành một nền tảng linh hoạt, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau từ trinh sát, giám sát đến tấn công chính xác. Anka-3 là máy bay không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, được trang bị một số tính năng tiên tiến giúp nền tảng này khác biệt so với các máy bay tiền nhiệm. Một trong những đặc điểm chính của Anka-3 là thiết kế tàng hình, giúp giảm đáng kể diện tích phản xạ radar và cho phép máy bay hoạt động trong không phận có tranh chấp. UCAV này được trang bị động cơ phản lực, cho phép đạt tốc độ lên tới 0,7 Mach (khoảng 835km/giờ) và hoạt động ở độ cao lên tới 12.192m. Anka-3 có trọng lượng cất cánh tối đa là 6.500kg và có khả năng mang tải trọng lên tới 1.200kg, bao gồm các loại đạn dược tiên tiến như tên lửa hành trình SOM-J và bom đường kính nhỏ (SDB). Điểm nổi bật của Anka-3 là tính linh hoạt. Mặc dù ban đầu được phát triển như một nền tảng trinh sát và giám sát, Anka-3 cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công chính xác. Khả năng bay lên đến 10 giờ khiến UCAV này trở nên lý tưởng cho các nhiệm vụ kéo dài, cho phép Không quân Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng trong nhiều hoạt động quân sự, từ thu thập thông tin tình báo chiến lược đến các cuộc tấn công chiến thuật. Trong tương lai gần, Anka-3 có thể sẽ được kết hợp với các máy bay không người lái tiên tiến khác, chẳng hạn như UCAV Kizilelma do Baykar phát triển. Khi kết hợp với nhau, Anka-3 và Kizilelma sẽ mang đến cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ sự kết hợp mạnh mẽ giữa khả năng tàng hình, tốc độ và hỏa lực, cho phép Thổ Nhĩ Kỳ giữ vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực chiến tranh không người lái. * Nga lắp giáp gỗ trên xe bọc thép MT-LB Trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine, lực lượng Nga đang chuyển sang các phương pháp ứng biến để tăng cường khả năng bảo vệ cho xe bọc thép. Mới đây nhất, quân đội Nga đã tiến hành lắp giáp gỗ trên xe bọc thép chở quân MT-LB. Xe bọc thép chở quân MT-LB. Ảnh: Weapon Systems

Động thái này thể hiện nỗ lực nhằm giải quyết mối đe dọa ngày càng tăng do vũ khí chống tăng hiện đại gây ra, nhưng hiệu quả của nó vẫn còn hạn chế. MT-LB là một loại xe bọc thép đa năng nổi tiếng về khả năng cơ động, nhưng khả năng bảo vệ tương đối yếu trước các loại đạn và tên lửa chống tăng hiện đại. Để đối phó, Nga đã lắp thêm lớp giáp gỗ để tăng thêm khả năng bảo vệ trước các đe dọa phổ biến trên chiến trường. Những tấm gỗ này có thể cung cấp một số khả năng bảo vệ trước các mảnh đạn và vũ khí cỡ nhỏ, nhưng chúng hầu như không thể chống lại được các loại vũ khí chống tăng mạnh hơn. Bên cạnh đó, lớp giáp gỗ này sẽ khiến tăng trọng lượng của xe, đây được xem là một bất lợi trong chiến tranh hiện đại. Trọng lượng tăng thêm không chỉ làm giảm khả năng cơ động mà còn làm tăng sức ép lên các bộ phận cơ khí của xe, chẳng hạn như động cơ và hộp số. Điều này có thể dẫn đến hao mòn nhanh hơn và làm giảm phạm vi hoạt động của xe. MT-LB là xe bọc thép chở quân do Liên Xô thiết kế và được đưa vào sử dụng từ đầu những năm 1960. Ban đầu dòng xe này được phát triển để thay thế loại xe kéo AT-P, tuy nhiên sau đó MT-LB đã trở thành dòng xe bọc thép đa dụng, với tiềm năng khai thác lớn cho các tổ hợp vũ khí khác nhau. Xe được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ như vận chuyển quân, chỉ huy và kiểm soát. Tính linh hoạt, chi phí tương đối thấp và khả năng chở nhiều loại vũ khí của MT-LB đã khiến xe trở thành phương tiện chủ lực trong quân đội Liên Xô và sau này là quân đội Nga. Là loại xe bọc thép bánh xích, MT-LB có thể hoạt động trong địa hình đầm lầy, tuyết và địa hình gồ ghề. Được trang bị động cơ diesel, MT-LB có thể đạt vận tốc tối đa lên tới 62km/giờ trên đường trường, 30km/giờ trên địa hình hiểm trở và phạm vi hoạt động là 500km. Ngoài kíp điều khiển 2 người, phương tiện này có thể chở tối đa 11 binh lính. Xe cũng có thể được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau để tăng cường hỏa lực, bao gồm súng không giật, súng máy và tên lửa chống tăng có điều khiển, đáp ứng nhu cầu của từng nhiệm vụ cụ thể. * Mỹ tăng cường khả năng tác chiến chống tàu ngầm với ngư lôi hạng nhẹ MK 54 Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố, Hải quân nước này vừa ký hợp đồng trị giá 139,2 triệu USD với General Dynamics Mission Systems Inc. (GDMS) để sản xuất ngư lôi hạng nhẹ MK 54 MOD 1 nhằm tăng cường khả năng tác chiến chống tàu ngầm (ASW). General Dynamics ký hợp đồng trị giá 139,2 triệu USD để sản xuất ngư lôi hạng nhẹ MK 54 MOD 1. Ảnh: US DOS

Ngư lôi hạng nhẹ MK 54 là vũ khí tác chiến chống ngầm (ASW) được thiết kế để chống lại các mối đe dọa từ tàu ngầm hiện đại ở môi trường đại dương và ven biển. Ngư lôi được trang bị hệ thống dẫn đường và điều khiển tinh vi sử dụng các thuật toán tiên tiến và xử lý tín hiệu kỹ thuật số, giúp theo dõi và tấn công mục tiêu với độ chính xác cao. Các hệ thống này có khả năng phân biệt giữa các mối đe dọa thật sự và mồi nhử, giúp giảm khả năng các biện pháp đối phó phá vỡ quỹ đạo của ngư lôi. Một trong những điểm nổi bật của MK 54 là hệ thống cảm biến âm thanh. Ngư lôi này sử dụng sonar chủ động và thụ động để phát hiện, phân loại và theo dõi các mối đe dọa dưới nước. Việc tích hợp này đảm bảo hiệu suất hoạt động trong các môi trường phức tạp, nơi tiếng ồn và nhiễu có thể gây nhiễu cho các hệ thống sonar truyền thống. Đầu đạn của MK 54 được tối ưu hóa để có khả năng sát thương tối đa đối với thân tàu ngầm hiện đại, từ tàu ngầm diesel-điện đến các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân. MK 54 có thể được phóng từ nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm tàu nổi, máy bay cánh cố định và trực thăng. Khả năng tương thích của nó với các hệ thống phóng thẳng đứng và các nền tảng trên không làm nổi bật tính linh hoạt trong triển khai, cho phép tích hợp liền mạch vào các hoạt động hải quân hiện có. QUỲNH OANH (tổng hợp)