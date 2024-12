Quân sự thế giới hôm nay (3-12): Pháp thử nghiệm thành công đạn khói thế hệ mới

Quân sự thế giới hôm nay (3-12) có những nội dung sau: Pháp thử nghiệm thành công đạn khói thế hệ mới; Bỉ tiếp nhận tiêm kích F-35 đầu tiên; Latvia mua xe chiến thuật VR FOX 4x4. * Pháp thử nghiệm thành công đạn khói thế hệ mới Mới đây, Tập đoàn quốc phòng Thales của Pháp công bố lần đầu bắn thử thành công đạn khói 120mm thế hệ mới SMK-Eco, do tập đoàn này phát triển. Cuộc thử nghiệm đánh dấu một bước tiến quan trọng, hướng tới việc triển khai sử dụng loại đạn này trong tương lai. Tập đoàn Pháp Thales lần đầu thử nghiệm thành công đạn khói thế hệ mới SMK-Eco. Ảnh: French MoD

Đạn khói SMK-Eco được thiết kế để bắn từ súng cối nòng rãnh xoắn, ở cả phiên bản kéo và tự hành. Thế hệ đạn mới này cho phép tạo ra một màn khói dày đặc hỗ trợ các lực lượng trên chiến trường. Thiết kế rãnh xoắn của loại đạn này giúp tăng tính ổn định và độ chính xác trong quá trình bắn, do đó tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Đáng chú ý, SMK-Eco sử dụng các hợp chất hóa học thân thiện với môi trường, làm giảm khí thải độc hại và cặn sau khi sử dụng. Không giống như đạn khói truyền thống thường dựa vào hợp chất halogen hoặc các chất độc hại khác, SMK-Eco kết hợp các chất tạo khói không độc hại, như hỗn hợp nhựa gốc glycol và nhựa phân hủy sinh học. Hợp chất này tạo ra màn khói dày đặc, đồng thời giảm phát thải các chất ô nhiễm có hại vào khí quyển. Điều này không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của binh lính cũng như không gây hại cho hệ sinh thái. Sáng kiến này là một phần trong chiến lược chung của Thales nhằm cân bằng hiệu suất quân sự với trách nhiệm bảo vệ môi trường, qua đó củng cố vị thế là tập đoàn tiên phong đổi mới trong lĩnh vực quốc phòng. SMK-Eco dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào quý I năm 2025, cung cấp cho lực lượng vũ trang một giải pháp bảo vệ đáng tin cậy và bền vững, tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt. * Bỉ tiếp nhận tiêm kích F-35 đầu tiên Không quân Bỉ đã đạt được một cột mốc trong quá trình hiện đại hóa, khi vừa tiếp nhận chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-35A Lightning II đầu tiên. Tiêm kích này được lắp ráp tại cơ sở Fort Worth, Texas của tập đoàn Mỹ Lockheed Martin và hiện đang được chuyển đến Căn cứ Không quân Luke ở bang Arizona. Căn cứ này sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc đào tạo phi công và kỹ thuật viên Bỉ. Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II. Ảnh: US DoD

F-35A Lightning II hiện được trang bị bản nâng cấp Technology Refresh 3 (TR-3), đánh dấu bước tiến đáng kể về năng lực của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm. Bản cập nhật này bao gồm bộ cảm biến hiện đại hóa, vũ khí chính xác tầm xa và chức năng tác chiến điện tử nâng cao, giúp cải thiện khả năng hợp nhất dữ liệu và khả năng tương tác nền tảng, mang lại cho phi công lợi thế quyết định trong quá trình đối đầu với các mối đe dọa tiên tiến trên không, trên bộ và trên không gian mạng. Về hỏa lực, F-35A được trang bị tên lửa không đối không, không đối đất và bom dẫn đường chính xác. Tiêm kích này có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ hỗ trợ chiến thuật đến răn đe chiến lược. Radar AN/APG-81 tiên tiến và hệ thống khẩu độ phân tán (DAS) cung cấp nhận thức tình huống 360 độ, giúp phát hiện các mối đe dọa trên không và trên mặt đất ở phạm vi rộng. Với khả năng tàng hình và có kết nối mạng, F-35A vẫn là nền tảng của lực lượng không quân hiện đại, đảm bảo ưu thế trên không và phòng thủ hiệu quả cho các quốc gia đồng minh. * Latvia mua xe chiến thuật VR FOX 4x4 Theo Bộ Quốc phòng Latvia, Lực lượng vũ trang Latvia đã triển khai kế hoạch mua 30 xe chiến thuật VR FOX 4x4 mới, được sản xuất trong nước hoàn toàn. Động thái này là một phần của chiến lược hiện đại hóa thiết bị quân sự, đồng thời hỗ trợ phát triển công nghệ và kinh tế của đất nước. Xe chiến thuật VR FOX 4×4. Ảnh: Army Recognition

VR FOX do VR Cars, một công ty chuyên biệt của Latvia phát triển, có thể hoạt động hiệu quả trong nhiều môi trường khác nhau như rừng rậm, đầm lầy và đất ngập nước. Đây được xem là một bước tiến quan trọng đối với quân đội Latvia về mặt cơ động. VR FOX kết hợp các giải pháp cải tiến về truyền động và hệ thống treo, cũng như động cơ diesel 2.0 do Ford cung cấp, đảm bảo độ bền và cung cấp phạm vi hoạt động lên tới 900km. Việc Lực lượng vũ trang Latvia triển khai sử dụng VR FOX mang lại nhiều lợi thế chiến thuật và chiến lược. Về mặt chiến thuật, khả năng cơ động đặc biệt của xe và khả năng hoạt động trên địa hình phức tạp cho phép tăng tính linh hoạt trong các hoạt động quân sự, tạo điều kiện triển khai nhanh chóng và hiệu quả. Tính mô-đun của xe cho phép thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như vận chuyển quân, sở chỉ huy hoặc điều khiển máy bay không người lái. Về mặt chiến lược, việc sản xuất tại địa phương giúp củng cố quyền tự chủ quốc phòng của Latvia, giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng quốc gia. Hơn nữa, khả năng tương thích với các tiêu chuẩn của NATO tạo điều kiện thuận lợi cho việc hội nhập với các lực lượng đồng minh, tăng cường phối hợp và phản ứng chung đối với các mối đe dọa an ninh khu vực. QUỲNH OANH (tổng hợp)