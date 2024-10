Quân sự thế giới hôm nay (28-10): Nga tiếp nhận xe bọc thép từ Streit Group?

Quân sự thế giới hôm nay (28-10) có những nội dung sau: Nga tiếp nhận xe bọc thép từ Streit Group? Bồ Đào Nha mua pháo tự hành CAESAR 8x8 155mm của Pháp, UAV Thổ Nhĩ Kỳ tích hợp đạn dẫn đường tiên tiến. * Nga tiếp nhận xe bọc thép từ UAE? Theo Defence Blog, gần đây, trên mạng xã hội Nga đang lan truyền một đoạn video về một lô xe bọc thép mới do Streit Group có trụ sở tại UAE sản xuất được chuyển đến cho lực lượng Nga. Trên mạng xã hội Nga đang lan truyền một đoạn video về một lô xe bọc thép mới do Streit Group sản xuất được chuyển đến cho lực lượng Nga. Ảnh minh họa: Streit Group

Đoạn video cho thấy hơn 20 xe bọc thép dựa trên nền tảng Toyota Land Cruiser và Ford F-550 đã được cải tiến, đặc biệt là các mẫu Spartan SUT, Cobra và Cougar từ nhà sản xuất Streit Group. Video này xuất hiện trong bối cảnh các giao dịch vũ khí liên quan đến Nga đang bị giám sát chặt chẽ hơn, khi xung đột ở Ukraine vẫn đang leo thang. Hiện vẫn chưa rõ liệu những chiếc xe này có được mua trực tiếp từ Streit Group hay thông qua một quốc gia thứ ba. Tuy nhiên, Streit Group đã từng bán xe cho nhiều quốc gia khác nhau và quảng bá những mẫu xe bọc thép này tại các triển lãm quốc phòng quốc tế. Trước đây, Streit Group đã bắt tay với Công ty Công nghiệp Quân sự (VPK) của Nga để thiết kế xe bọc thép Condor/VPK-Ural. * Bồ Đào Nha mua pháo tự hành CAESAR 8x8 155mm của Pháp Mới đây, Bồ Đào Nha đã ký kết thỏa thuận khung để mua pháo tự hành bánh lốp CAESAR 155mm do Pháp sản xuất. Việc mua lại pháo tự hành CAESAR đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa quân đội của Bồ Đào Nha. Pháo tự hành tiên tiến này sẽ tăng cường đáng kể hiệu quả của các nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực, tăng cường tầm bắn và độ chính xác trong các hoạt động pháo binh. Với tính cơ động, linh hoạt và độ chính xác cao, CAESAR là một vũ khí hiệu quả trong các tình huống chiến tranh thông thường và phi đối xứng. Pháo tự hành CAESAR nổi tiếng với tính cơ động, độ chính xác, và có tầm bắn hơn 40km. Ảnh: Wikipedia

CAESAR là một hệ thống được đánh giá cao và đã được quốc tế công nhận về hiệu suất trong các cuộc xung đột hiện đại. Được lắp trên khung gầm xe bánh lốp, CAESAR có khả năng cơ động vượt trội so với lựu pháo xích hoặc pháo kéo, cho phép triển khai nhanh chóng trên nhiều địa hình khác nhau. Pháo 155mm của hệ thống có thể bắn cả đạn tiêu chuẩn và đạn dẫn đường chính xác, với tầm bắn hơn 40km. Pháo có tốc độ bắn 6 phát/phút. Hệ thống cũng có thể bắn loạt 3 phát trong 18 giây do được trang bị hệ thống nạp đạn bán tự động. CAESAR cũng được trang bị bộ điều khiển hỏa lực tiên tiến, cho phép nhắm mục tiêu nhanh và chính xác, khiến nó trở thành vũ khí đáng gờm trên chiến trường. Phiên bản 8x8 có trọng lượng 32 tấn, chiều dài 12,3m, cao 3,1m và rộng 2,8m, và được vận hành bởi kíp 5 người. Việc sử dụng khung gầm xe tải bánh lốp giúp pháo tự hành CAESAR có khả năng cơ động cao, dễ bảo dưỡng và sửa chữa hơn so với sử dụng khung gầm bánh xích. Cabin của xe được bọc thép nhằm bảo vệ kíp điều khiển trước các loại đạn 7,62mm và mảnh pháo, trên nóc cabin gắn một súng máy 12,7mm. Bên cạnh đó, CAESAR còn được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính SIGMA 30, hệ thống định vị toàn cầu GPS, radar đo sơ tốc đầu nòng, cùng nhiều thiết bị kỹ thuật hiện đại khác. * UAV Thổ Nhĩ Kỳ tích hợp đạn dẫn đường tiên tiến Tại triển lãm Quốc phòng và Hàng không vũ trụ SAHA EXPO 2024, EDGE - tập đoàn công nghệ và quốc phòng có trụ sở tại UAE, và Baykar - công ty hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ về máy bay không người lái (UAV) và trí tuệ nhân tạo, đã ký một thỏa thuận hợp tác để tích hợp các giải pháp tiên tiến của EDGE vào nền tảng máy bay không người lái của Baykar. Vào tháng 1, EDGE và Baykar đã khởi xướng một chương trình tích hợp đạn dẫn đường chính xác Desert Sting DS-16 trên máy bay không người lái Bayraktar TB2. Ảnh: Baykar/EDGE

Thỏa thuận này đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới việc tăng cường hợp tác giữa hai công ty và mở rộng phạm vi ra thị trường quốc tế. Trước đó, vào tháng 1, EDGE và Baykar đã khởi xướng một chương trình tích hợp đạn dẫn đường chính xác Desert Sting DS-16 của EDGE trên UAV Bayraktar TB2 của Baykar. Bayraktar TB2 là máy bay không người lái chiến thuật tầm trung với thời gian hoạt động dài. UAV này được biên chế vào Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2014 và được sử dụng tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Với khả năng tự động lăn bánh, cất cánh và hạ cánh, Bayraktar TB2 có thể bay trong tối đa 27 giờ với trần bay 6.705m. Được trang bị hệ thống truyền hình ảnh thời gian thực, UAV này hỗ trợ hoạt động giám sát với độ chính xác cao. Hệ thống dẫn đường và khả năng tương thích với nhiều loại đạn thông minh, như Roketsan MAM-L và MAM-C dẫn đường bằng laser, khiến Bayraktar TB2 trở thành một nền tảng có giá trị trong các cuộc tấn công đòi hỏi độ chính xác. Desert Sting DS-16 là đạn dẫn đường chính xác hạng nhẹ, được thiết kế cho các nền tảng trên không. Loại đạn này được tích hợp hệ thống dẫn đường quán tính hỗ trợ GNSS (GAINS) và đầu dò laser bán chủ động (SAL) để tăng độ chính xác. Với tổng trọng lượng 23kg (trong đó đầu đạn nặng 12kg), DS-16 có dung sai bắn chính xác trong khoảng 3m khi sử dụng kết hợp GAINS và SAL, 10m khi chỉ sử dụng GAINS, tầm bắn tối đa là 15km khi phóng từ độ cao 9.144m. Tính linh hoạt này khiến DS-16 phù hợp với máy bay không người lái chiến thuật Bayraktar TB2, cho phép tấn công chính xác trong khi giảm tác động phụ. QUỲNH OANH (tổng hợp)