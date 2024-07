Quân sự thế giới hôm nay (24-7): Nga hoàn tất phát triển hệ thống tên lửa bờ Rubezh-M

Nhiều người có thể nhầm lẫn Rubezh-M là phiên bản Bal-E, khi nó vẫn sử dụng tên lửa hành trình chống hạm cận âm Kh-35 Uran-E (tốc độ Mach 0,8, mang theo đầu đạn trọng lượng 145kg, tầm bắn 260km với bản xuất khẩu và 450-500km với bản nội địa) nhưng đặt trên khung gầm xe tải việt dã KamAZ chứ không phải MAZ-7930. Khác biệt mang tính cốt lõi giữa Rubezh-M với Bal-E là xe mang phóng tự hành đã được tích hợp thêm radar dẫn bắn, mang lại khả năng độc lập tác chiến cao, không cần phải phụ thuộc vào tham số do đài radar Monolith-B cung cấp.

Theo Defense News, Slovakia vừa nhận được 2 chiếc tiêm kích F-16 đầu tiên trong tổng số 14 chiếc nước này sẽ tiếp nhận từ Mỹ. Việc giao hàng đã bị lùi lại 2 năm do dịch Covid-19 và tình trạng thiếu chip. Số còn lại sẽ được bàn giao theo từng đợt trong vòng hai năm tới.

Những chiếc F-16 này được bàn giao tại căn cứ không quân Kuchyna ở phía Tây Slovakia. Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini cho rằng tiêm kích F-16 sẽ góp phần đáng kể vào việc tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước.

Truyền thông châu Âu đưa tin về việc Slovakia nhận lô tiêm kích F-16 đầu tiên. Ảnh: Now

Năm 2018, Slovakia ký thỏa thuận trị giá 1,8 tỷ USD mua 14 tiêm kích F-16 Block 70/72 của Mỹ nhằm thay thế các máy bay phản lực MiG-29 do Liên Xô sản xuất. Những chiếc MiG-29 của Slovakia đã ngừng bay kể từ mùa hè năm 2022 do thiếu phụ tùng thay thế và không có đội ngũ chuyên môn bảo trì sau khi các kỹ thuật viên Nga về nước do xung đột bùng phát ở Ukraine.

Năm ngoái, chính phủ Slovakia đã phê duyệt kế hoạch cung cấp cho Ukraine 13 chiếc MiG-29, qua đó trở thành quốc gia thành viên NATO thứ hai đáp ứng lời kêu gọi của Ukraine về việc cung cấp máy bay chiến đấu.

MINH ANH(tổng hợp)