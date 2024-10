Quân sự thế giới hôm nay (23-10): Mỹ sản xuất bộ điều khiển mới cho tên lửa Javelin

Quân sự thế giới hôm nay (23-10) có những nội dung sau: Nga lần đầu xuất khẩu UAV cảm tử KUB; Ấn Độ mua súng tiểu liên CZ Scorpion Evo 3 A1 của Cộng hòa Czech; Mỹ bắt đầu sản xuất hàng loạt bộ điều khiển mới của hệ thống tên lửa Javelin. * Công ty của Nga bán UAV cảm tử KUB cho khách hàng quốc tế giấu tên

TASS đưa tin, Zala Aero, công ty con của tập đoàn vũ khí Nga Kalashnikov, thông báo đã ký hợp đồng quốc tế đầu tiên về việc cung cấp đạn tuần kích dẫn đường, hay còn gọi là UAV cảm tử KUB-E, cho một khách hàng nước ngoài không nêu danh tính. Thỏa thuận này do tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport của Nga làm trung gian, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Kalashnikov khi mở rộng sự hiện diện của mình ra thị trường thế giới. UAV cảm tử KUB của hãng Zala Aero. Ảnh: TASS

Sau khi vượt qua các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước vào tháng 11-2021, KUB đã được phê duyệt để đưa vào sản xuất hàng loạt vào năm 2022. Kalashnikov khẳng định năng lực sản xuất của mình có thể đáp ứng cả nhu cầu trong nước và quốc tế. Dải nhiệm vụ của KUB cũng rất đa dạng, từ thu thập tình báo, giám sát và trinh sát cũng như tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên biển. Đặc biệt, nó có thể tấn công xe tăng và xe bọc thép bằng cách tấn công đột nóc xuyên thủng tháp pháo. KUB đã được quân đội Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. * Ấn Độ mua súng tiểu liên CZ Scorpion Evo 3 A1 của Cộng hòa Czech Theo Army Recognition, đội chống khủng bố của bang Uttar Pradesh (UP ATS), Ấn Độ vừa đặt hàng hơn 1.200 súng tiểu liên CZ Scorpion Evo 3 A1 trị giá gần 88 triệu rupee (hơn 1 triệu USD) với công ty Vinveli của Cộng hòa Czech. Đáng chú ý, CZ Scorpion Evo 3 A1 đã vượt qua chính đại diện ASMI do doanh nghiệp Ấn Độ tự thiết kế, phát triển và sản xuất. Mặc dù ASMI đã có mặt trong quân đội Ấn Độ và được đánh giá là sở hữu nhiều ưu điểm như chất lượng tương đương, trọng lượng nhẹ hơn và giá thành rẻ hơn so với các đối thủ cùng phân khúc trên thị trường thế giới, song hợp đồng trên phản ánh thách thức mà vũ khí Ấn Độ phải đối mặt khi cạnh tranh với các nước khác. Súng tiểu liên CZ Scorpion Evo 3 A1. Ảnh: ANR Design LLC Army Recognition nhận xét CZ Scorpion Evo 3 là dòng súng tiểu liên có độ tin cậy, nhỏ gọn và linh hoạt, trong đó phiên bản A1 dành cho quân sự với khả năng chọn chế độ bắn và hỏa lực mạnh, rất thích hợp cho lực lượng thi hành công vụ, cảnh sát và đặc nhiệm. Scorpion Evo 3 có khối lượng với băng tiếp đạn 30 viên đạn là 2,77kg nhờ gần như tất cả mọi bộ phận đều được làm bằng polymer cao phân tử; chiều dài khi gấp báng 410mm, khi mở báng 670mm; nòng súng dài 196mm. Súng trang bị một ray Picatinny ở phía trên để đặt thước ngắm. Tuy nhiên, thước ngắm này có thể tháo ra dễ dàng và thay vào đó là các loại kính ngắm chuyên dụng. Súng sử dụng cơ chế nạp đạn bằng phản lực bắn như nhiều loại tiểu liên hiện đại khác. Súng có thoi nạp đạn đóng và cần lên đạn nằm phía trên ốp lót tay theo kiểu của các mẫu súng đến từ H&K của Đức, có thể điều chỉnh về cả hai phía để phù hợp với xạ thủ thuận tay trái hay tay phải. Súng cũng có khả năng chọn chế độ bắn bằng một chốt xoay ở cả hai phía với các chế độ: Tự động hoàn toàn, 3 viên, 1 viên và khóa an toàn. Xạ thủ cũng có thể trang bị thêm ống giảm thanh trong một số nhiệm vụ đặc biệt. Scorpion Evo 3 mặc định sử dụng loại đạn 9x19mm Parabellum phổ biến, nổi trội với tốc độ bắn cực nhanh lên đến 1.100 viên/phút, sơ tốc đầu đạn đạt khoảng 350 - 370m/giây, đặc biệt có khả năng duy trì độ chính xác cao ở khoảng cách 230m. * Mỹ bắt đầu sản xuất hàng loạt bộ điều khiển mới của hệ thống tên lửa Javelin Military Leak cho hay, liên doanh Javelin Joint Venture của nhà thầu Mỹ Raytheon và Lockheed Martin được trao hợp đồng trị giá 267 triệu USD để bắt đầu sản xuất hàng loạt bộ điều khiển hạng nhẹ mới (LWCLU) trong hệ thống tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin. Mặc dù không nêu rõ thời gian giao hàng, song Military Leak cho biết thỏa thuận trên sẽ phục vụ nhu cầu của Lục quân Mỹ cũng như dành cho các đồng minh là Estonia, Latvia và Lithuania. Hình ảnh so sánh giữa CLU (trái) và LWCLU trên hệ thống tên lửa Javelin. Ảnh: Reddit Hệ thống tên lửa Javelin hiện đại và phức tạp hơn nhiều so với các loại tên lửa chống tăng vác vai thông thường, bao gồm 3 thành phần chính là bộ điều khiển (CLU) có thể tái sử dụng, ống phóng và tên lửa. Hệ thống yêu cầu kíp điều khiển 2 người, trong đó người bắn chính sẽ mang CLU theo bên mình. Thiết bị này có 3 chế độ nhìn, được dùng để tìm, khóa, khai hỏa tên lửa tiêu diệt mục tiêu. Vì có chế độ tầm nhiệt, CLU còn có thể được tháo rời và dùng làm kính tầm nhiệt di động cho bộ binh. Tuy nhiên, nhằm giúp người điều khiển tiện thao tác và tăng khả năng cơ động cũng như hiệu quả tác chiến trên chiến trường, Mỹ đã phát triển LWCLU với kích thước nhỏ hơn 30%, khối lượng nhẹ hơn 25%, đồng thời tăng gấp đôi khả năng phát hiện và nhận dạng mục tiêu so với CLU nguyên bản (Block 1). LWCLU sẽ phù hợp với mọi biến thể tên lửa Javelin hiện hành cũng như trong tương lai. Vào giữa năm 2022, liên doanh Javelin Joint Venture đã nhận được hợp đồng sản xuất hạn chế LWCLU. MINH ANH (tổng hợp)