Quân sự thế giới hôm nay (22-7): Tor-M2 của Nga tiêu diệt tên lửa Storm Shadow

* MiG-29 và MiG-31 chặn máy bay ném bom chiến lược B-52H

Bulgarian Military trích tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay chiến đấu MiG-29 và MiG-31 thuộc lực lượng Không quân Nga đã ngăn chặn thành công 2 máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-52H của Mỹ, không cho xâm phạm không phận Nga trên biển Barents.

Theo RIA Novosti, khi các máy bay chiến đấu tiếp cận, 2 máy bay ném bom này đã quay ra khỏi biên giới Nga. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng tất cả các máy bay liên quan đều đã trở về căn cứ an toàn, đồng thời nhấn mạnh các chuyến bay do MiG-29 và MiG-31 thực hiện đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về không phận quốc tế trên vùng biển trung lập, mọi biện pháp bảo đảm an toàn đều được áp dụng.

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-52H. Ảnh: Không quân Mỹ.

Máy bay ném bom của Không quân Mỹ thường xuyên thực hiện các chuyến bay trên biển Barents. Mỹ cũng thường xuyên tiến hành các nhiệm vụ trinh sát và huấn luyện gần biên giới các nước để thu thập thông tin tình báo và chứng minh sự hiện diện quân sự của mình.

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-52H là phiên bản nâng cấp của “pháo đài bay” B-52 và đóng vai trò quan trọng trong đội bay ném bom chiến lược của Không quân Mỹ.

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-52H có sải cánh gần 56,4m, dài khoảng 48,5m, cao 12m. Hệ thống đẩy của máy bay gồm 8 động cơ Pratt & Whitney TF33-P-3/103, cho phép nó bay xa mà không cần tiếp nhiên liệu thường xuyên.