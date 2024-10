Quân sự thế giới hôm nay (22-10): Ba Lan cân nhắc mua “quái vật trên không” CH-47F Chinook

Quân sự thế giới hôm nay (22-10) có những nội dung sau: Cardama đóng 2 tàu tuần tra xa bờ cho Uruguay; UAV XQ-58A Valkyrie thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm; Ba Lan cân nhắc mua trực thăng vận tải hạng nặng CH-47F Chinook. * Ba Lan cân nhắc mua trực thăng hạng nặng CH-47F Chinook Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz tuyên bố rằng, Ba Lan đang cân nhắc mua trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 Chinook, để giải quyết tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các trực thăng có tải trọng lớn trong lực lượng vũ trang. CH-47F Chinook là trực thăng vận tải hạng nặng, được thiết kế có thể mang tải trọng lớn trong nhiều điều kiện khác nhau. Ảnh: Netherlands MoD

CH-47F Chinook là trực thăng vận tải hạng nặng, được thiết kế có thể mang tải trọng lớn trong nhiều điều kiện khác nhau. Máy bay có thể vận chuyển quân, vật tư và thiết bị phục vụ chiến đấu. Bên cạnh đó, nó cũng được triển khai trong nhiệm vụ sơ tán y tế, tìm kiếm và cứu hộ, thu hồi máy bay, thả dù và các hoạt động khác. Được trang bị 2 động cơ Honeywell T55-GA-714A, trực thăng có thể đạt tốc độ tối đa 315km/giờ và chở hơn 9.500kg hàng hóa. Chinook có thể vận chuyển tối đa 50 binh lính và cabin của trực thăng có sức chứa 24 cáng cứu thương. Về hỏa lực, Chinook được trang bị súng máy ở 2 bên thân để đề phòng khả năng bị bắn vào cánh quạt. Hệ thống điện tử hàng không tiên tiến được tích hợp trên trực thăng giúp tăng cường khả năng dẫn đường và liên lạc. Ngoài ra, Chinook cũng được trang bị hệ thống lọc bụi để tăng cường sự ổn định của động cơ. * UAV XQ-58A Valkyrie thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm Theo Thủy quân Lục chiến Mỹ, máy bay không người lái (UAV) XQ-58A Valkyrie đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm mới nhất, trong sự kiện Emerald Flag 2024 tại Căn cứ Không quân Eglin. UAV XQ-58A Valkyrie thực hiện chuyến bay thử nghiệm thứ tư cùng với máy bay F-35B Lightning II của Thủy quân Lục chiến Mỹ tại Căn cứ Không quân Eglin. Ảnh: U.S. Marine Corps

Valkyrie là máy bay chiến đấu không người lái hiện đại do Công ty giải pháp công nghệ an ninh và quốc phòng Kratos phát triển cho Không quân Mỹ. Được thiết kế như một nền tảng hiệu suất cao, chi phí thấp, UAV này hoạt động như một "người đồng hành trung thành", tức là máy bay hoạt động cùng với các máy bay chiến đấu có người lái như F-22 hoặc F-35, làm “lá chắn” cho các tiêm kích tàng hình này trong các tình huống tác chiến chiếm ưu thế trên không, làm mồi nhử, thu hút hỏa lực đối phương. Ngoài ra, tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, Valkyrie có thể tiến hành tác chiến độc lập, như trinh sát, do thám, tác chiến điện tử, vận chuyển hàng hóa hoặc thâm nhập vào sâu trong lãnh thổ đối phương để thực hiện tấn công mục tiêu định sẵn. Với chiều dài 9,14m, sải cánh rộng 8,23m và được trang bị một động cơ phản lực tuabin duy nhất, Valkyrie có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 1.049km/giờ, phạm vi hoạt động hơn 3.704km và trần bay 13.716m. Valkyrie được thiết kế theo dạng mô-đun, cho phép máy bay mang theo nhiều loại tải trọng, bao gồm cảm biến, thiết bị tác chiến điện tử và đạn dẫn đường chính xác. Một trong những điểm nổi bật của nền tảng không người lái này là thiết kế tàng hình, với tiết diện radar thấp, giúp tăng khả năng sống sót trong môi trường chiến đấu. Valkyrie được trang bị đường truyền dữ liệu chiến thuật, cho phép máy bay chia sẻ thông tin thời gian thực với các nền tảng có người lái cũng như các hệ thống không người lái khác. Trong chuyến bay thử nghiệm, Valkyrie hoạt động như một nền tảng cảm biến triển khai phía trước, cung cấp dữ liệu thiết yếu cho máy bay Thủy quân Lục chiến thế hệ thứ 5 như F-35B. Khả năng đóng góp hiệu quả vào chuỗi tiêu diệt chung và cho phép hợp tác có người lái - không người lái của Valkyrie là một bước quan trọng, trong việc nâng cao hiệu quả của các hoạt động chiến đấu hiện đại. * Cardama đóng 2 tàu tuần tra xa bờ cho Uruguay Mới đây, nhà máy đóng tàu Tây Ban Nha Cardama đã chính thức được Chính phủ Uruguay chấp thuận việc đóng 2 tàu tuần tra xa bờ (OPV) cho Hải quân nước này. Ảnh mô phỏng tàu tuần tra xa bờ tương lai của Uruguay. Ảnh: Astillero Cardama Với sự chấp thuận này, quá trình đóng tàu sẽ sớm bắt đầu. Chiếc đầu tiên trong số này dự kiến sẽ đến Uruguay trong vòng 18 tháng kể từ khi tiến hành. Theo Cardama, mỗi tàu OPV sẽ có chiều dài 86,75m, rộng 12,2m, mớn nước 3,6m và có lượng giãn nước là 1.700 tấn. Tàu sẽ được trang bị động cơ Caterpillar, chân vịt có thể điều chỉnh bước và hệ thống ổn định động, để hỗ trợ hoạt động của trực thăng. Tàu có khả năng chở trực thăng Agusta Bell 412 - dòng trực thăng được triển khai trong các nhiệm vụ tiếp tế và vận chuyển. Hệ thống quản lý chiến đấu (CMS) trên tàu sẽ kết hợp mô-đun Terma C-Flex, được bổ sung thêm radar giám sát Scanter 6002 tiên tiến, giúp tăng cường khả năng hoạt động của lực lượng hải quân. Hệ thống này sẽ được ghép nối với trạm vũ khí điều khiển từ xa ổn định bằng con quay hồi chuyển 2 trục Sentinel 30 và hệ thống quan sát Oteos N, giúp nâng cao khả năng giám sát, quan sát và theo dõi mục tiêu. Vũ khí được trang bị trên tàu bao gồm 1 pháo chính 30mm gắn trên hệ thống Sentinel 30 và 2 súng máy 12,7mm gắn 2 bên tàu. QUỲNH OANH (tổng hợp)